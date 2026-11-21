گروه استان‌‎ها - تادر میان کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخی کرمانشاه، بنایی چشم‌نواز با کاشی‌های هفت‌رنگ و جلوه‌های کم‌نظیر معماری ایرانی، شکوه هنر دوره قاجار را به نمایش گذاشته است؛ تکیه معاون‌الملک، یادگاری ارزشمند از تاریخ و فرهنگ این دیار که همچنان گردشگران را به تماشای زیبایی‌های خود دعوت می‌کند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، تکیه معاون‌الملک یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی کرمانشاه است که با معماری منحصربه‌فرد و تزئینات کاشی‌کاری چشمگیر، جایگاهی ویژه در میان آثار تاریخی غرب کشور دارد.



این بنای تاریخی که در بافت قدیمی شهر قرار گرفته، با کاشی‌های رنگارنگ و تصاویر و نقش‌ونگارهای هنرمندانه، جلوه‌ای از ذوق و مهارت هنرمندان ایرانی در دوره قاجار را به نمایش می‌گذارد؛ آثاری که هر گوشه آن می‌تواند روایتی از فرهنگ، باورها و هنر گذشتگان باشد.





تکیه معاون‌الملک نه‌تنها یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر به شمار می‌رود؛ بنایی که بازدید از آن فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با میراث معماری و هنری این سرزمین فراهم می‌کند.

تصاویر تماشایی این اثر تاریخی و جلوه‌های هنر قاجاری در تکیه معاون‌الملک را در فیلم زیر ببینید.