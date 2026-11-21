تابناک گزارش می دهد:
تکیه معاونالملک؛ شاهکار کاشیکاری قاجار در قلب کرمانشاه + فیلم
گروه استانها - تادر میان کوچهپسکوچههای تاریخی کرمانشاه، بنایی چشمنواز با کاشیهای هفترنگ و جلوههای کمنظیر معماری ایرانی، شکوه هنر دوره قاجار را به نمایش گذاشته است؛ تکیه معاونالملک، یادگاری ارزشمند از تاریخ و فرهنگ این دیار که همچنان گردشگران را به تماشای زیباییهای خود دعوت میکند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، تکیه معاونالملک یکی از شاخصترین بناهای تاریخی کرمانشاه است که با معماری منحصربهفرد و تزئینات کاشیکاری چشمگیر، جایگاهی ویژه در میان آثار تاریخی غرب کشور دارد.
این بنای تاریخی که در بافت قدیمی شهر قرار گرفته، با کاشیهای رنگارنگ و تصاویر و نقشونگارهای هنرمندانه، جلوهای از ذوق و مهارت هنرمندان ایرانی در دوره قاجار را به نمایش میگذارد؛ آثاری که هر گوشه آن میتواند روایتی از فرهنگ، باورها و هنر گذشتگان باشد.
تکیه معاونالملک نهتنها یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری کرمانشاه، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر به شمار میرود؛ بنایی که بازدید از آن فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با میراث معماری و هنری این سرزمین فراهم میکند.
تصاویر تماشایی این اثر تاریخی و جلوههای هنر قاجاری در تکیه معاونالملک را در فیلم زیر ببینید.
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