گروه استان‌‎ها -استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و پرهیز از گزارش‌محوری گفت: مدیران باید با تصمیم‌گیری به‌موقع، پیگیری مستمر و رفع موانع اداری، گره‌گشای مشکلات مردم باشند و آثار اقدامات خود را در زندگی و معیشت جامعه نمایان کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، « منوچهر حبیبی» امروز پنج شنبه در نشست شورای اداری استان، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه یک فرهنگ و مکتب مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، ایثار، اخلاص، ایمان، خدمت بی‌منت و مردم‌باوری است که در عرصه‌های مختلف انقلاب و نظام اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با قدردانی از استقبال باشکوه مردم و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان از پیکر مطهر شهدای گمنام، به‌ویژه تلاش‌های سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) ، مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مردم ولایتمدار کرمانشاه، افزود: مردم در این مراسم صحنه‌های زیبایی از عشق، ارادت و وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بسیج در هر عرصه‌ای که کشور با مانع و مشکلی مواجه شده، برای گره‌گشایی و رفع موانع پیشگام بوده است، تصریح کرد: بسیج نماد پیوند ناگسستنی مردم، نظام و رهبری است و روحیه بسیجی یعنی حضور در متن مردم، شناخت مشکلات، احساس مسئولیت و تلاش برای حل مسائل بدون انتظار برای تشریفات و دستورالعمل‌های اداری.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف صیانت از امنیت کشور، خاطرنشان کرد: ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی بسیجیان همواره معادلات دشمن را برهم زده و اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانگان بیفتد. این فرهنگ در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز همواره منشأ اثر بوده است.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تقویت و صیانت از فرهنگ بسیجی در جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تفکر بسیجی نیاز داریم؛ تفکری که در برابر مشکلات متوقف نمی‌شود، از مسئولیت فرار نمی‌کند، بهانه نمی‌آورد و تا رسیدن به نتیجه، موضوع را رها نمی‌کند. مدیر بسیجی نیز باید منافع عمومی را بر منافع شخصی مقدم بداند و خدمت به مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج، از دستگاه‌های اجرایی خواست با همراهی و مشارکت فعال، زمینه برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته را فراهم کنند و متناسب با جایگاه و شأن فرهنگ بسیجی، در اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرین باشند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای فصل سرما، اظهار کرد: مدیریت انرژی در شرایط کنونی یک موضوع عادی و صرفاً فنی نیست، بلکه به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی به بخش تولید گاز وارد شده، نیازمند حساسیت، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و آمادگی بیشتر همه دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت مصرف انرژی در نشست شهرداران مراکز استان‌ها، افزود: مدیریت انرژی دیگر صرفاً وظیفه شرکت گاز نیست و همه مدیران، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و برای تأمین پایدار انرژی مشارکت داشته باشند.

حبیبی با تأکید بر اینکه مدیران باید صرفه‌جویی را از مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کنند، تصریح کرد: نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شاهد مصرف بی‌رویه انرژی، روشنایی بیش از حد و رعایت نکردن الگوی مصرف بود. رفتار مدیران باید با توصیه‌هایی که به مردم دارند، همخوانی داشته باشد؛ چرا که مردم عملکرد دستگاه‌های اجرایی را می‌بینند و همین رفتارها در جلب اعتماد و همراهی عمومی تأثیرگذار است.

وی خواستار رصد و کنترل مستمر مصرف انرژی توسط شرکت گاز شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان، باید برنامه عملیاتی مشخصی برای مدیریت مصرف داشته باشند. همچنین تجهیزات اضطراری و دیزل‌ژنراتورها باید فعال و آماده بهره‌برداری باشند و توسعه انرژی‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: محدودیت‌های احتمالی انرژی نباید موجب اختلال در خدمات‌رسانی به مردم شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با پیش‌بینی‌های لازم، آمادگی خود را برای ارائه خدمات مؤثر حفظ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد ملی «ایران جان؛ کرمانشاه ایران» در آذرماه اشاره کرد و آن را فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی دانست.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های صداوسیمای مرکز کرمانشاه و مجموعه عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران این رویداد، اظهار کرد: با وجود اینکه برگزاری این رویداد در برنامه زمانی اولیه قرار نداشت، به واسطه پیگیری‌ها، ارتباطات و جلسات انجام‌شده، زمینه میزبانی کرمانشاه در آذرماه فراهم شده است.

وی افزود: رویداد ایران جان فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و صنعتی استان از طریق شبکه‌های سراسری و رسانه ملی است و نباید آن را صرفاً یک برنامه تبلیغاتی تلقی کرد، بلکه باید از آن به‌عنوان بستری برای معرفی توانمندی‌ها، مزیت‌ها، دستاوردها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در این رویداد نقش‌آفرینی کنند، گفت: مدیران نباید تماشاگر این فرصت ملی باشند، بلکه باید شخصاً پای کار بیایند و اطلاعات دقیق، مستند و محتوای حرفه‌ای مربوط به حوزه فعالیت خود را در اختیار ستاد برگزاری و صداوسیما قرار دهند.

وی استفاده از ظرفیت کارشناسان، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان بخش خصوصی را در این مسیر ضروری دانست و خاطرنشان کرد: انتظار داریم هر دستگاه، معرفی شایسته‌ای از بخش خود ارائه کند تا رویداد ایران جان به روایتی ماندگار از شکوه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کرمانشاه تبدیل شود و تصویر روشنی از جایگاه این استان به‌عنوان دروازه زیارت و تجارت و سرزمین برخوردار از فرصت‌های طلایی و سرمایه‌های بی‌بدیل در ذهن مخاطبان سراسر کشور شکل بگیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، فشارهای ناشی از تحریم و ضرورت حمایت از تولید، بر لزوم مدیریت میدانی بازار و نظارت مستمر بر تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: امروز مسئولیت مدیریتی صرفاً به حضور در جلسات و ارائه گزارش محدود نمی‌شود، بلکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، مسائل را از نزدیک رصد کنند، موانع را بشناسند و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار، تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم باید به‌صورت مستمر و روزانه رصد شود، افزود: نباید اجازه دهیم احتکار یا ضعف نظارت، آرامش روانی جامعه را مختل کند. حضور مؤثر مسئولان در بازار و اطمینان‌بخشی به مردم درباره تأمین کالاهای مورد نیاز، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی دارد.

حبیبی حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را از وظایف مهم مدیران دانست و تصریح کرد: حمایت از تولید نباید در حد شعار باقی بماند. هر مدیری که می‌تواند با یک تصمیم قانونی، پیگیری مؤثر یا رفع یک مانع اداری، چراغ یک واحد تولیدی را روشن نگه دارد، نباید حتی یک روز در انجام آن تأخیر کند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: مدیران نباید به گزارش‌های کاغذی اکتفا کنند، بلکه باید از واحدهای تولیدی، بازار، شهرستان‌ها و مناطق روستایی بازدید میدانی داشته باشند و مسائل را از نزدیک بررسی کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه معیار ارزیابی مدیران تعداد مکاتبات و دستورهای صادرشده نیست، گفت: ملاک موفقیت یک مدیر، نتیجه اقدامات و تأثیری است که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. مدیر موفق کسی است که در دوره مسئولیت خود، وضعیت مجموعه و حوزه تحت مدیریت را از نظر پیشرفت، بهره‌وری و توسعه چند پله ارتقا دهد و آثار خدمت او در زندگی مردم و شرایط اقتصادی جامعه ملموس باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم و پاسخگویی مؤثر به مطالبات آنان تأکید کرد و اظهار کرد: ارتباط با مردم نباید تشریفاتی باشد؛ مردم باید مدیران را در دسترس، شنوا و پاسخگو ببینند و نتیجه مراجعه و پیگیری‌های خود را در عمل مشاهده کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: مدیران نباید پشت درهای بسته و پیچ‌وخم‌های اداری پنهان شوند. میزهای خدمت، سامانه ۱۱۱، دیدارهای مردمی و حضور در محلات و روستاها باید به مسیرهای واقعی برای شناسایی و حل مشکلات مردم تبدیل شوند.

وی با تأکید بر استمرار و تقویت برنامه‌های ارتباط مردمی، گفت: دفتر بازرسی استانداری موضوع حضور برنامه‌ریزی‌شده مدیران در میزهای خدمت و سامانه ۱۱۱ را پیگیری می‌کند، اما انتظار داریم این ارتباطات بیش از گذشته تقویت شود و مردم آثار ملموس آن را در زندگی خود ببینند.

حبیبی رسانه‌ها را واسطه مهم ارتباط مدیریت با مردم دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها صرفاً ابزار انتشار اخبار دستگاه‌های اجرایی نیستند، بلکه یکی از ظرفیت‌های اصلی برای انتقال مطالبات جامعه، تبیین اقدامات و تقویت اعتماد عمومی به شمار می‌روند. مدیران باید با اطلاعات دقیق، شفاف و روشن با رسانه‌ها ارتباط داشته باشند و پاسخگوی مطالبات و پرسش‌های آنان باشند.

وی با اشاره به شرایط جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن، تصریح کرد: نباید از اهمیت اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع غافل شویم. مدیران باید دستاوردها، مشکلات و برنامه‌های خود را صادقانه با مردم در میان بگذارند. امیدآفرینی به معنای پنهان کردن مشکلات نیست، بلکه باید به مردم نشان دهیم برای هر مسئله، برنامه، مسئول مشخص و مسیر پیگیری روشنی وجود دارد و برای حل آن تلاش می‌شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت، همدلی و انسجام مدیریتی، اظهار کرد: انسجام و همدلی صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ امنیت، آرامش و عبور از شرایط حساس کنونی است. دشمن بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد شکاف و دوگانگی در جامعه است و ما باید با رفتار، عملکرد و هماهنگی خود، این فرصت را از دشمن بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه همه مدیران باید با نگاه مسئولانه، هماهنگی و انسجام عملیاتی در کنار مردم باشند، خاطرنشان کرد: تاریخ درباره عملکرد مسئولان بر اساس حرف‌ها و وعده‌ها قضاوت نمی‌کند، بلکه آنچه در روزهای سخت انجام داده‌ایم، ملاک قضاوت خواهد بود. هنر مدیریت در شرایط جنگ و تحریم، حفظ آرامش جامعه، کاهش مشکلات مردم، هماهنگی دستگاه‌ها و حضور مؤثر در کنار مردم است و همه ما باید در این مسیر مسئولانه عمل کنیم.

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