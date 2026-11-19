گروه استان‌‎ها -فرماندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی بدون شناخت دقیق واقعیت‌های جامعه امکان‌پذیر نیست، خواستار ارائه آمار مستند از وضعیت ازدواج، طلاق و خودکشی و تدوین برنامه‌های کاربردی برای پیشگیری از این آسیب‌ها شد.

خودکشی و طلاق نیازمند بررسی جدی و اقدام فوری است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و حرکت از گزارش‌دهی‌های آماری به سمت برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر، محور اصلی چهارمین نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده شهرستان کرمانشاه بود؛ نشستی که در آن وضعیت ازدواج و طلاق، مسائل مرتبط با جوانی جمعیت و راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه به ریاست «محمد مبیّن» فرماندار کرمانشاه و با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و مسئولان امور بانوان دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری برگزار شد.

در این نشست چهار محور اصلی شامل برنامه‌ریزی برای بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و مقام مادر، بررسی شاخص‌های آمایش و نقش ازدواج پایدار در تحقق اهداف جوانی جمعیت، ارائه گزارش دستگاه‌ها درباره وضعیت ازدواج و طلاق و بررسی آمار آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

محمد مبیّن در این نشست با انتقاد از تصمیم‌گیری بدون پشتوانه اطلاعاتی، بر ضرورت ارائه آمار دقیق و قابل استناد از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر قرار است جلسات کارگروه خروجی مشخصی داشته باشد و تصمیمات درستی اتخاذ شود، باید آمار دقیق مبنای کار قرار گیرد.

وی همچنین درباره برنامه‌های مناسبتی روز زن و میلاد حضرت زهرا(س) خواستار آن شد که دستگاه‌ها ضمن گزارش اقدامات خود، برنامه‌های شاخص و اثرگذارشان را نیز معرفی کنند.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر هدفمندشدن حمایت‌های اجتماعی اظهار کرد: خدمات باید به افرادی اختصاص پیدا کند که واقعاً نیازمند هستند و به دلایل مختلف امکان دسترسی به حمایت‌های لازم را ندارند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار زنان در خانواده، توجه به مسائل و مطالبات اجتماعی بانوان را از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های شهرستان دانست.

مبین در بخش دیگری از این نشست به موضوع ازدواج و طلاق پرداخت و با اشاره به ضرورت پیگیری قانون جوانی جمعیت، بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.

وی خواستار آن شد که دستگاه‌های مسئول با ارائه اطلاعات دقیق و بررسی موانع موجود، برای بهبود وضعیت ازدواج پایدار و تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.

مبیّن همچنین با اشاره به فوت اخیر یکی از دانش‌آموزان شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: تا زمانی که مرجع قضایی ابعاد موضوع را مشخص نکرده است، نباید درباره قتل یا خودکشی اظهارنظر قطعی کرد.

وی در عین حال ضعف در روایت‌گری و اطلاع‌رسانی به‌موقع را از عواملی دانست که موجب شده روایت‌های متفاوتی از این حادثه در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شود.

یکی از محورهای مهم سخنان فرماندار کرمانشاه، ضرورت مواجهه جدی و کارشناسی با آسیب‌هایی همچون خودکشی، طلاق و اعتیاد بود.

مبیّن با تأکید بر اینکه این مسائل نباید نادیده گرفته شوند، خواستار ورود هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و انجام مطالعات ریشه‌ای برای شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی شد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده پیامدهای خودکشی، این پدیده را به یک بحران جدی تشبیه کرد و بر ضرورت مشارکت همه نهادهای مسئول در پیشگیری و مدیریت آن تأکید داشت.

فرماندار کرمانشاه همچنین انجام پژوهش‌های کاربردی درباره خودکشی، طلاق و اعتیاد را ضروری دانست و تصریح کرد که این مطالعات باید با اتکا به داده‌های دقیق و با رعایت محرمانگی اطلاعات افراد انجام شود.

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