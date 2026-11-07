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آخرین خبر۲۰۰ تصادف خسارتی در بارندگی‌های کرمانشاه؛ ۲۲ نقطه آبگیر هنوز اصلاح نشده است + فیلم
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در گفت و گو با تابناک خبرداد:

خروج سامانه بارشی از کرمانشاه با یک هشدار جدی؛ سرمای زیر صفر در راه است + فیلم

گروه استان‌ها -مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم بارندگی‌ها تا روز یکشنبه خبر داد و گفت: با خروج سامانه بارشی از اوایل روز دوشنبه، روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود و سه‌شنبه و چهارشنبه بسیاری از نقاط کرمانشاه دمای زیر صفر را تجربه خواهند کرد.

کد خبر: 4200342تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

زور

« علی محمد زورآوند» مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، با تشریح آخرین وضعیت سامانه بارشی فعال در استان، اظهار کرد: این سامانه که از اوایل هفته گذشته درباره فعالیت آن اطلاع‌رسانی شده بود، از چهارشنبه ۱۳ آبان با بارش‌های پراکنده و ضعیف وارد منطقه شد، اما از عصر جمعه فعالیت آن شدت گرفت و بارندگی‌های قابل‌توجهی را در سطح استان به همراه داشت.

وی ادامه داد: سه‌شنبه و چهارشنبه افت دمای قابل‌توجهی در استان رخ می‌دهد و در بسیاری از نقاط، دمای هوا به زیر صفر درجه خواهد رسید؛ موضوعی که ضرورت توجه به شرایط جوی و پیامدهای سرمای پیش‌رو را دوچندان می‌کند. 


مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان گفت: با توجه به هشدار نارنجی صادرشده، توصیه‌های لازم برای مراقبت از کشت‌ها و جمع‌آوری محصولات ارائه شده است و کشاورزان باید این هشدارها را جدی بگیرند. 

وی تأکید کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر، در شرایط فعلی نیازی به آبیاری مزارع نیست و این موضوع از طریق اطلاعیه‌ای به شهرداری‌ها و بخش کشاورزی نیز اعلام شده است تا از آبیاری غیرضروری فضای سبز و مزارع خودداری شود و ذخایر آب زیرزمینی بی‌دلیل مصرف نشود.

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