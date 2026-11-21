36بازدید
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه خبرداد:
توقیف محموله سوخت قاچاق در قصرشیرین
گروه استانها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف ۲۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی پرویزخان شهرستان قصرشیرین خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پایانه مرزی پرویزخان حین گشتزنی موفق به شناسایی ۳ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شدند.
وی ادامه داد: در بازرسیهای انجام گرفته از خودروهای توقیفی، ۲۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان از دستگیری ۳ نفر در این راستا و معرفی آنها به مراجع قضائی خبر داد.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.