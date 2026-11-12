سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه خبرداد:
توقیف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه
گروه استانها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه به ارزش ۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه .ظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یکی از منازل شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی منزل مذکور شده و پس از هماهنگیهای قضائی، بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۸ میلیارد ریال، از تشکیل پرونده ای در این راستا جهت انجام تحقیقات تکمیلی خبر داد.
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