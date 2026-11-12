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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

۱۰۰ مجموعه مردمی در برنامه استعدایابی «قهرمان قله‌ها» مشارکت دارند

گروه استان‌‎ها - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: مرحله ثبت‌نام برنامه «قهرمان قله‌ها» تا پایان مهرماه به پایان رسیده و این طرح اکنون وارد مرحله داوری شده است و روند اجرای برنامه در شهرستان‌ها نیز آغاز شده و اطلاعات مربوط به آثار و فعالیت‌های شرکت‌کنندگان در حوزه‌های مختلف، از جمله فرهنگی، ورزشی و ادبی، در حال گردآوری و بررسی است.

کد خبر: 4201395تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، حجت‌الاسلام «د محمد چقامیرزایی» مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه  با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های برنامه اظهار کرد: بخشی از نیازهای اجرایی و مکانی طرح پیگیری شده و موضوع ایجاد فضای مورد نیاز نیز در جلسات مرتبط مطرح و دنبال شده است.

وی مشارکت نزدیک به ۱۰۰ مجموعه مردمی را از دستاوردهای مهم این برنامه دانست و گفت: گروه‌هایی با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون برای اجرای طرح گرد هم آمده‌اند و همکاری میان مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و این همدلی موجب شده دستگاه‌ها، متناسب با توان خود، از برنامه حمایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه «قهرمان قله‌ها» با رویکردی مردمی، محله‌محور و مسجدپایه دنبال می‌شود، گفت: با تداوم حمایت‌ها، این تجربه به الگویی برای فعالیت‌های مردمی در سطح ملی تبدیل خواهد شد.

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تبلیغات اسلامیکرمانشاهتابناکقهرمان قله ها

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