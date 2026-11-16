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استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

کتابخانه مرکزی کرمانشاه باید به پاتوق فرهنگی و علمی استان تبدیل شود

گروه استان‌‎ها -استاندار کرمانشاه، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، با حضور در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، تسریع در راه‌اندازی کتابخانه مرکزی و گسترش فرهنگ مطالعه و عدالت فرهنگی ضروری است.

کد خبر: 4202321تاریخ انتشار: 0 بازدید

حبیبی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه و در این بازدید با بیان اینکه کتاب زیربنای دانایی و پیشرفت جوامع است، اظهار کرد: هر اندازه از توسعه، پیشرفت و دانایی سخن بگوییم، بدون کتاب این مفاهیم در حد حرف باقی می‌مانند؛ چرا که کتاب بستر عملیاتی شدن دانش و تبدیل دانایی به توانایی است.

وی افزود: نقطه آغاز دانایی، کتاب است و بسیاری از تحولات بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بشر از دل کتاب‌ها شکل گرفته است. اگر می‌خواهیم در دنیای پرشتاب امروز نقش‌آفرین باشیم و همگام با روند سریع توسعه حرکت کنیم، باید به کتاب و کتابخوانی توجه جدی داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه کتاب جوهره پیشرفت هر جامعه‌ای است، تصریح کرد: معیار توسعه‌یافتگی جوامع صرفاً ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه نیست، بلکه جامعه‌ای که به کتاب، کتابخوانی و کتابخانه بها می‌دهد، جامعه‌ای برخوردار از فرهنگ، دانایی و مسیر روشن توسعه است.

وی با اشاره به تأثیر گسترش فضای مجازی و اینترنت بر الگوهای مطالعه و مراجعه به کتابخانه‌ها گفت: هرچند فضای مجازی دسترسی به منابع اطلاعاتی و کتاب‌های الکترونیکی را آسان کرده است، اما هیچ‌چیزی جای کتاب فیزیکی را به‌طور کامل نمی‌گیرد؛ چرا که انس با کتاب، علاوه بر افزایش دانش، آرامش روحی و احساس رشد و بالندگی را برای انسان به همراه دارد.

حبیبی با بیان اینکه افراد کتاب‌خوان در حوزه‌های مختلف از اخلاق و دین گرفته تا اقتصاد و سیاست، از پشتوانه دانشی بیشتری برخوردارند، خاطرنشان کرد: دانایی، توانایی و مانایی به دنبال دارد و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسیدن به این سه مؤلفه است؛ بنابراین همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داریم، باید ارتباط خود را با کتاب و کتابخانه حفظ کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان، راه‌اندازی کتابخانه مرکزی کرمانشاه را از اولویت‌های مهم دانست و تأکید کرد: کتابخانه مرکزی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و فعال شود؛ چرا که این مجموعه می‌تواند به پاتوق فرهنگی کرمانشاه تبدیل شود و زمینه حضور و ارتباط آسان اهالی فرهنگ، استادان دانشگاه، پژوهشگران، مورخان و دیگر علاقه‌مندان را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه دسترسی آسان مردم به کتابخانه‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد، گفت: مجموعه کتابخانه‌های عمومی باید بستر مناسبی فراهم کنند تا همه علاقه‌مندان در شهرها و مناطق مختلف بتوانند به‌راحتی از ظرفیت‌های کتابخانه‌ای و منابع مطالعاتی استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن سالروز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از انس و الفت ایشان با کتاب و مطالعه یاد کرد و گفت: ایشان همواره با کتاب مأنوس بودند و در دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و دانشگاهیان، تسلط و آشنایی عمیق خود را با آثار و کتاب‌های مختلف نشان می‌دادند؛ از این رو، ترویج فرهنگ کتابخوانی و انس با مطالعه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

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