گروه استان‌‎ها - مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه و مدیرکل امور اجرایی زکات کشورهمزمان با تشریح برنامه‌های پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» ، از رشد ۱۹۳ درصدی زکات واریزی به حساب کمیته امداد در استان کرمانشاه خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «رضا طاهری» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: این پویش از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا میلاد باسعادت امیرالمؤمنین امام علی(ع) ، با محوریت کمیته امداد و مشارکت مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه برگزار می‌شود.



وی افزود: تعمیر لوازم ضروری زندگی خانواده‌های نیازمند، تأمین سبدهای معیشتی و طبخ و توزیع غذای گرم، از محورهای اصلی این پویش است و استفاده از ظرفیت خیران، اصناف و تعمیرکاران لوازم خانگی برای تحقق اهداف آن در دستور کار قرار دارد.

طاهری با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازمندان، مستندسازی خدمات و اطلاع‌رسانی گسترده، از برنامه غربالگری حدود ۸ هزار نفر از افراد شناسایی‌شده در سه دهک پایین درآمدی استان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در تشریح عملکرد هفت‌ماهه حوزه مشارکت‌های مردمی نیز گفت: تاکنون ۸۴ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است. همچنین درآمد حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی به ۶۴۲ میلیارد تومان رسیده و ۱۰۷ درصد برنامه سالانه محقق شده است.

وی ادامه داد: وجوه زکات واریزی به حساب کمیته امداد نیز با رشد ۱۹۳ درصدی به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. در این مدت ۵۲۵ جلسه شورای زکات برگزار شده و بیش از ۲ هزار عامل افتخاری و ۱۲۶ مبلغ زکات در این عرصه مشارکت داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۸۵ درصد زکات جمع‌آوری‌شده به امور محرومان و ۱۵ درصد به پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص یافته است.



