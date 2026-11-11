||11:23
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپایان خط و نشان سارقان خودرو در کرمانشاه +فیلم
21بازدید
۰

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

رشد ۱۹۳ درصدی زکات واریزی به حساب کمیته امداد در استان کرمانشاه

گروه استان‌‎ها - مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه و مدیرکل امور اجرایی زکات کشورهمزمان با تشریح برنامه‌های پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» ، از رشد ۱۹۳ درصدی زکات واریزی به حساب کمیته امداد در استان کرمانشاه خبر داد.

کد خبر: 4201164تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

زکات

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «رضا طاهری» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: این پویش از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا میلاد باسعادت امیرالمؤمنین امام علی(ع) ، با محوریت کمیته امداد و مشارکت مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه برگزار می‌شود.

 وی افزود: تعمیر لوازم ضروری زندگی خانواده‌های نیازمند، تأمین سبدهای معیشتی و طبخ و توزیع غذای گرم، از محورهای اصلی این پویش است و استفاده از ظرفیت خیران، اصناف و تعمیرکاران لوازم خانگی برای تحقق اهداف آن در دستور کار قرار دارد.

 طاهری با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازمندان، مستندسازی خدمات و اطلاع‌رسانی گسترده، از برنامه غربالگری حدود ۸ هزار نفر از افراد شناسایی‌شده در سه دهک پایین درآمدی استان خبر داد.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در تشریح عملکرد هفت‌ماهه حوزه مشارکت‌های مردمی نیز گفت: تاکنون ۸۴ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است. همچنین درآمد حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی به ۶۴۲ میلیارد تومان رسیده و ۱۰۷ درصد برنامه سالانه محقق شده است.

 وی ادامه داد: وجوه زکات واریزی به حساب کمیته امداد نیز با رشد ۱۹۳ درصدی به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. در این مدت ۵۲۵ جلسه شورای زکات برگزار شده و بیش از ۲ هزار عامل افتخاری و ۱۲۶ مبلغ زکات در این عرصه مشارکت داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۸۵ درصد زکات جمع‌آوری‌شده به امور محرومان و ۱۵ درصد به پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص یافته است.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کرمانشاهزکاتتابناکنیازمندان و محرومانکمیته امداد امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.