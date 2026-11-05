کاهش ۹ درصدی جرایم در نیروهای مسلح کرمانشاه؛ کسب رتبه نخست کشور در پیشگیری از جرم

گروه استان‌ها - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه از کاهش ۹ درصدی جرایم در نیروهای مسلح استان خبر داد و گفت: کرمانشاه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.





«سید سعید موسوی» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی برای پیشگیری از جرم در جامعه هدف، یعنی نیروهای مسلح، اجرا شده است.



وی افزود: برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی در یگان‌های نیروهای مسلح و ارائه آموزش‌های تخصصی قضایی و حقوقی به ضابطان از جمله این اقدامات است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه با اشاره به آمار مقایسه‌ای جرایم، تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا اسفندماه سال ۱۴۰۴، میزان جرایم در سطح نیروهای مسلح استان کرمانشاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر نقش فرماندهان در پیشگیری از جرم گفت: حمایت، حضور مؤثر و مداخله جدی فرماندهان تأثیرگذار، نقش بسزایی در کاهش جرایم داشته است.

موسوی ادامه داد: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون‌های قضایی و نظامی در یگان‌های نیروهای مسلح به‌صورت مستمر و موضوع‌محور، آسیب‌ها و مسائل هر یگان را بررسی کرده و راهکارهای مناسب ارائه می‌دهند که این روند در کاهش جرایم مؤثر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات الکترونیک قضایی، بیان کرد: شکایت‌های مربوط به حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت است و مردم استان کرمانشاه در هر نقطه‌ای از استان می‌توانند در صورت داشتن شکایت از مأموران نیروهای مسلح، به این دفاتر مراجعه کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه افزود: شکایت‌های ثبت‌شده به‌صورت برخط در کارتابل دادستان قابل مشاهده، ارجاع و پیگیری است و روند رسیدگی به آن‌ها به‌روز قابل بررسی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در موارد محدودی، شکایت‌ها به‌طور مستقیم به ضابطان یا شعب قضایی ارجاع می‌شود؛ همچنین در موارد ضروری و اضطراری، افراد می‌توانند با مراجعه به دفتر دادستانی نظامی استان، موضوع را مطرح کنند تا برای رسیدگی به شعب قضایی ارجاع شود.

انتهای پیام/