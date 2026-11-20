



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه، به همراه «محمد مبین» فرماندار و«بیژن مرادی» شهردار کرمانشاه، از روند اجرای طرح بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در کلانشهر کرمانشاه بازدید کرد ،در این بازدید، روند احداث بازارچه عرضه مستقیم کالا در پارک شرقی و همچنین بازارچه پارک رودکی واقع در شهرک معلم که مراحل آماده‌سازی آن به پایان رسیده و آماده افتتاح است، مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، طرح ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و حمایت از تولیدکنندگان و شبکه توزیع داخلی، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.

همچنین در قالب این طرح، هشت نقطه در مناطق هشتگانه کلانشهر کرمانشاه برای راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالا پیش‌بینی شده است که با پیگیری و هماهنگی مستمر استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط، روند آماده‌سازی و اجرای این مراکز با شتاب در حال انجام است.

گفتنی است،حذف واسطه‌های غیرضروری از زنجیره توزیع، عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر، حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش بومی، کمک به افزایش قدرت خرید خانوارها و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی از مهم‌ترین اهداف و مزایای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

همچنین با پیگیری استاندار کرمانشاه، توسعه این الگو به سایر مناطق استان نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است در تمام شهرستان‌های استان نیز بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای هر شهرستان راه‌اندازی شود.

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