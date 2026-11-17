گروه استان‌‎ها - معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از اجرای ۲ هزار برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: امسال برنامه‌های این هفته با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، خدمات‌رسانی و فعالیت‌های مردمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «سعید بهشتی‌راد،» معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، امروز سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، با تأکید بر ضرورت بازخوانی جایگاه بسیج در شرایط امروز کشور اظهار کرد: هفته بسیج امسال شرایط متفاوتی دارد و یکی از مهم‌ترین رویکردهای آن، تبیین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام شهید درباره جایگاه و رسالت بسیج است.

وی با اشاره به نگاه امام شهید به ظرفیت‌های بسیج افزود: بسیج گنجینه‌ای بی‌انتهاست که ریشه در توان و ظرفیت ملت ایران دارد و تفکر بسیجی باید به‌عنوان یک فرهنگ زنده و اثرگذار در عرصه‌های مختلف کشور استمرار داشته باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه شعار امسال هفته بسیج را «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: این شعار به‌روشنی بیانگر هویت بسیج و نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های مختلف از دفاع و مقاومت تا سازندگی، محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم است.

وی با تشریح برنامه‌های هفت روز هفته بسیج بیان کرد: روز نخست، جمعه ۲۹ آبان‌ماه، با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» برگزار می‌شود و برنامه‌های تربیتی، فرهنگی و تبیینی در مساجد، نمازهای جمعه و حلقه‌های صالحین در دستور کار قرار دارد.

بهشتی راد افزود: روز دوم با عنوان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت» به فعالیت‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی اختصاص یافته است. روز سوم نیز با شعار «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی» بر نقش بانوان و جایگاه خانواده تمرکز دارد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت انسجام اجتماعی و فعالیت‌های محله‌محور تصریح کرد: روز چهارم با عنوان «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی» نام‌گذاری شده و افتتاح محلات جدید و توسعه برنامه‌های محله‌محور از محورهای اجرایی این روز است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: روز پنجم با عنوان «بسیج، نخبگان به توان مردم» و روز ششم با عنوان «بسیج، بر عهده امام شهید، پای کار فرمانده» برگزار می‌شود که برنامه‌های فرهنگی، هنری، اردویی و اطلاع‌رسانی را شامل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روز هفتم و همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین نیز برنامه‌ها با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» دنبال می‌شود.

بهشتی‌راد با اشاره به گستره فعالیت‌های بسیج در استان گفت: برای تمامی پایگاه‌های مقاومت برنامه‌های مشخصی پیش‌بینی شده و در مجموع ۲ هزار برنامه در هفته بسیج در سطح استان کرمانشاه اجرا خواهد شد.

وی افزود: حضور بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله خدمات اجتماعی، فعالیت‌های پزشکی، برنامه‌های فرهنگی و کمک به مدیریت انرژی از جمله محورهای فعالیت این مجموعه است و امسال نیز برنامه‌های متنوعی با رویکرد حضور میدانی و خدمت‌رسانی به مردم پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از اجرای برنامه‌های شاخص و محوری در سطح استان و کشور خبر داد و اظهار کرد: افتتاح برنامه‌های خیابانی از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و فعالیت‌هایی همچون نهال‌کاری، خدمت‌رسانی اجتماعی و اقدامات مرتبط با حوزه انرژی در میدان‌های مختلف دنبال خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به نقش رسانه‌ها در تحولات و شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: خبرنگاران متعهد، جهادگران عرصه جنگ ترکیبی و شناختی هستند و در این میدان مسئولیت مهمی در آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و تبیین مسائل جامعه بر عهده دارند.

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