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فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبرداد:

کشف ۸۵ راس احشام فاقد مجوز در سرفیروزآباد

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۸۵ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بخش سرفیروزآباد خبر داد.

کد خبر: 4200686تاریخ انتشار: 72 بازدید۰

گوسفند۴

به گزارش خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه،«حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران پلیس کرمانشاه حین گشتزنی در بخش سرفیروزآباد به یک دستگاه کامیون حامل بار احشام مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۸۵ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

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