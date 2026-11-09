کشف ۸۵ راس احشام فاقد مجوز در سرفیروزآباد





به گزارش خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه ،«حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران پلیس کرمانشاه حین گشتزنی در بخش سرفیروزآباد به یک دستگاه کامیون حامل بار احشام مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۸۵ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

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