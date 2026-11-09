72بازدید۰
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبرداد:
کشف ۸۵ راس احشام فاقد مجوز در سرفیروزآباد
گروه استانها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۸۵ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بخش سرفیروزآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگارتابناک در استان کرمانشاه،«حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران پلیس کرمانشاه حین گشتزنی در بخش سرفیروزآباد به یک دستگاه کامیون حامل بار احشام مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۸۵ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.