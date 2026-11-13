گروه استان ها- امام جمعه پاوه با انتقاد از افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازار، رسیدگی به معیشت مردم را یک ضرورت فوری دانست و از مسئولان خواست به‌جای گرفتار شدن در ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های آینده، تمام توان خود را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها به کار بگیرند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت نابسامان بازار، ،اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم جدی تر ورود کنند،

وی با اشاره به تحولات سیاسی و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران نصریح کرد: دونالد ترامپ در روزهای گذشته ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی ایران، تنگه هرمز، دارایی‌های کشور و موضوع احتمال حمله به زیرساخت‌ها مطرح کرده است.

امام جمعه پاوه با اشاره به تغییر مداوم مواضع رئیس‌جمهور آمریکا افزود: وقتی اظهارات ترامپ را در کنار رفتارهای گذشته او قرار می‌دهیم، روشن است که نمی‌توان به وعده‌ها و ادعاهای دولت آمریکا اعتماد کرد؛ چراکه آنان بارها نشان داده‌اند به تعهدات و اصول مذاکره پایبند نیستند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا، برای ملت ایران صبر و استقامت، برای مسئولان همت و تلاش بیشتر و برای دشمنان کشور خواری و ذلت مسئلت کرد.

ماموستا قادری در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی و نابسامانی قیمت‌ها، گفت: شرایط معیشتی مردم مطلوب نیست و مشکلات ناشی از جنگ و شرایط اقتصادی، وضعیت بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با انتقاد از برخی قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه اظهار داشت: متأسفانه بعضی از بازاریان کالاها را با چند برابر قیمت خرید به مردم عرضه می‌کنند و در مقابل، نظارت و حساسیت مسئولان نیز متناسب با شرایط موجود نیست.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه مردم نباید در میان مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول تنها بمانند، تصریح کرد: خدمت به مردم باید اولویت اصلی مسئولان باشد و مدیران در هر جایگاهی که قرار دارند، باید وظیفه خود را با جدیت انجام دهند.

وی افزود: مسئولان باید از نگاه‌های دوگانه و نگرانی درباره آینده سیاسی خود فاصله بگیرند و بدانند در صورت تسلط دشمنان بر ایران، همه مردم و مسئولان با یک نگاه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

ماموستا قادری با اشاره به حضور شبانه‌روزی بیش از ۲۵۰ روزه مردم در خیابان‌ها، خواستار توجه جدی به مطالبات اقتصادی و مشکلات زندگی آنان شد و تأکید کرد: مردم صبور، شریف و متدین ایران شایسته خدمت‌رسانی صادقانه هستند و نباید معیشت آنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از وضعیت کشورهای اسلامی، تفرقه و درگیری‌های داخلی را از مهم‌ترین عوامل رنج و عقب‌ماندگی جهان اسلام دانست.

امام جمعه پاوه با اشاره به تحولات سودان، لیبی، الجزایر، مصر، غزه، لبنان، عراق و یمن اظهار کرد: اگر پیامبر بزرگوار اسلام(ص) امروز وضعیت مسلمانان و این حجم از اختلاف، جنگ، ظلم و آوارگی را مشاهده می‌کردند، از شرایط امت اسلامی اندوهگین می‌شدند.

وی با انتقاد از مواضع اخیر عبدالفتاح السیسی و محدودیت‌های اعمال‌شده در مسیر ارسال کمک‌های دارویی و غذایی به غزه، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم مظلوم فلسطین با کمبود دارو و مواد غذایی مواجه هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی چگونه با ادعای حمایت از اسلام و مسلمانان قابل جمع است؟

ماموستا قادری همچنین با اشاره به مشکلات مردم فلسطین، وضعیت لبنان، اختلافات گروه‌های عراقی و درگیری‌های مرتبط با یمن، بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به آنچه نشانه‌های گسترش اسلام در جهان خواند، به چهار موضوع امیدبخش پرداخت.

امام جمعه پاوه نخستین موضوع را بشارت پیامبر اکرم(ص) درباره گسترش کلمه اسلام در سراسر جهان عنوان کرد و آن را نویدبخش آینده‌ای روشن برای معارف اسلامی دانست.

وی همچنین با اشاره به انتشار خبرهایی درباره توجه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، به مطالعه و تلاوت قرآن کریم در دوران بازداشت، این موضوع را نشانه‌ای از ظرفیت جهانی قرآن و معارف اسلامی دانست.

ماموستا قادری در ادامه به موضوع نماز خواندن در پنتاگون نیز اشاره کرد و آن را در کنار دیگر نشانه‌های مورد اشاره، از موضوعات امیدبخش در زمینه گسترش اسلام برشمرد.

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