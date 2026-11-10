گروه استان ها- زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ اگرچه سال‌هااست به پایان رسیده، اما آثار آن همچنان در گوشه‌وکنار استان کرمانشاه باقی مانده است؛ این بار نه در خانه‌های مسکونی، بلکه در کتابخانه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند به فضای اصلی خود بازگردند. شش کتابخانه آسیب‌دیده از زلزله در کنار پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه، همچنان با مشکل تأمین اعتبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تکمیل آن‌ها در انتظار تخصیص منابع مالی است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«پریسا محمدی» مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، امروز در نشست خبری هفته کتاب و کتاب‌خوانی با تشریح وضعیت این پروژه‌ها، از کمبود اعتبارات و توقف برخی طرح‌های عمرانی انتقاد و اظهار کرد: در حالی که توسعه فرهنگی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد:هفت پروژه کتابخانه‌ای در استان کرمانشاه همچنان با مشکل تأمین اعتبار مواجه‌اند؛ یک پروژه مربوط به کتابخانه مرکزی و شش پروژه دیگر مربوط به بازسازی و مقاوم‌سازی کتابخانه‌هایی است که در زلزله سال ۱۳۹۶ آسیب دیده‌اند.

وی افزود: کتابخانه مرکزی کرمانشاه یکی از نمونه‌های آشکار طولانی شدن پروژه‌های فرهنگی در استان است؛ طرحی که حدود ۱۸ تا ۱۹ سال پیش کلنگ‌زنی شد، اما هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.



مدیرکل کتابخانه های استان کرمانشاه با بیان اینکه این پروژه اکنون در مرحله نازک‌کاری و اجرای فاز نخست تأسیسات قرار دارد، گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی افزود: در سفر ریاست‌جمهوری ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن سهم شهرداری و ۱۵۰ میلیارد تومان سهم اعتبارات ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای آن پیش‌بینی شده است.

محمدی با انتقاد از پرداخت نشدن اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: با وجود گذشت زمان، این اعتبارات هنوز به دستگاه مجری پرداخت نشده و سهم شهرداری نیز باید از طریق پرداخت یا تهاتر با پیمانکار تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه زلزله تمام شد، اما بازسازی کتابخانه‌ها نه! تصریح کرد:ماجرای شش کتابخانه آسیب‌دیده از زلزله نیز روایت دیگری از عقب‌ماندگی زیرساخت‌های فرهنگی استان است؛ پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها با وجود گذشت سال‌ها همچنان نیمه‌تمام و متوقف هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اظهارکرد: کتابخانه سرپل‌ذهاب با زیربنای حدود یک‌هزار مترمربع تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ادامه کار به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است همچنین یکی دیگر از پروژه‌های مقاوم‌سازی با پیشرفت ۹۰ درصدی برای تکمیل به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ پروژه‌ای که با تأمین این مبلغ می‌تواند به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به کتابخانه کوزران با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی ،گفت: برای تکمیل به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد همچنین در شهرستان ثلاث باباجانی، کتابخانه شهید عارف فتاحی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار متوقف شده و تکمیل آن به ۲۶ میلیارد تومان نیاز دارد. کتابخانه طالقانی این شهرستان نیز که باید تخریب و در دو طبقه بازسازی شود، با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی همچنان برای ادامه کار به ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

محمدی اظهار کرد: در قصرشیرین نیز کتابخانه دهخدا با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در انتظار تأمین ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات مقاوم‌سازی است.

وی با بیان اینکه کتابخانه در مغازه و زیرزمین؛ سهم مردم از زیرساخت فرهنگی! گفت:شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا، وضعیت کتابخانه‌هایی باشد که به جای برخورداری از ساختمان استاندارد، در فضاهای موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهنددردناک است که در یک شهر، کتابخانه در مغازه، زیرزمین یا کانکس مستقر باشد؛ وضعیتی که شایسته جایگاه فرهنگ و کتاب‌خوانی نیست.

مدیرکل کتابخانه های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کتابخانه‌ها از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و آموزشی جامعه هستند و محروم ماندن آن‌ها از فضای مناسب، مستقیماً بر کیفیت خدمات‌رسانی به کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان و سایر شهروندان تأثیر می‌گذارد لذا اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به جای تکرار وعده‌های اعتباری، برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها ارائه کنند؛ چراکه گذشت نزدیک به یک دهه از زلزله و نزدیک به دو دهه از آغاز پروژه کتابخانه مرکزی، زمان قابل توجهی برای حل این مشکلات بوده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات کتابخانه‌های کرمانشاه تنها به ساختمان‌های نیمه‌تمام محدود نمی‌شود.تصرح کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، مجموع منابع کتابخانه‌های عمومی استان یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۶۲ نسخه است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تنها ۶۲ نسخه کتاب وجود داردو سهم هر شهروند کرمانشاهی از منابع کتابخانه‌ای کمتر از یک جلد کتاب است؛ آماری که ضرورت توجه به تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های مطالعه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

محمدی افزود: در حال حاضر ۸۴ کتابخانه شهری و ۲۳ کتابخانه روستایی در استان فعال هستند و سه کتابخانه سیار نیز خدمات ارائه می‌کنند.

وی از اجرای ۱۳ هزار و ۱۲۰ برنامه فرهنگی و کتاب‌محور طی یک سال گذشته خبر داده و افتتاح کتابخانه کودک و نوجوان «کودکان ایران» در دالاهو و کتابخانه بعثت پاوه را از برنامه‌های هفته کتاب اعلام کرده است.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: بی‌تردید اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی ارزشمند است، اما نمی‌توان از کنار وضعیت پروژه‌های عمرانی و محرومیت برخی شهرها از کتابخانه استاندارد به‌سادگی عبور کرد.

وی در پایان گفت: اکنون مطالبه اصلی مردم و فعالان فرهنگی کرمانشاه روشن است: مسئولان چه زمانی برای پایان دادن به بلاتکلیفی کتابخانه‌های زلزله‌زده و بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی اقدام عملی خواهند کرد،فرهنگ با شعار و برگزاری مراسم توسعه پیدا نمی‌کند؛ کتابخانه‌ای که سال‌ها در کانکس و مغازه مانده، بیش از هر چیز به اعتبار، اقدام و پاسخ‌گویی مسئولان نیاز دارد.

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