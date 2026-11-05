گروه استان‌ها -مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت:سامانه بارشی فعال در استان کرمانشاه قرار است طی روزهای شنبه و یکشنبه با شدت بیشتری فعالیت کند؛ شرایطی که احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی را افزایش داده و ضرورت آمادگی شهروندان و دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.





«علی‌محمد زورآوند»مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،با اشاره به اینکه بارش باران در کرمانشاه طی روزهای آینده صرفاً یک ناپایداری معمول جوی نخواهد بود، اظهارکرد: پیش‌بینی هواشناسی از تشدید بارندگی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه حکایت دارد و هم‌زمان هشدار نارنجی نیز برای فعالیت این سامانه صادر شده است.



وی افزود: سامانه بارشی در نقاط مختلف استان با بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه است و در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تشریح مخاطرات احتمالی این سامانه ، تصریح کرد: جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری رواناب از جمله پیامدهایی است که در جریان فعالیت این سامانه پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد احتمال وقوع سیلاب‌های محلی وجود دارد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه تا بامداد دوشنبه، خاطر نشان کرد: در این مدت آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و بارندگی، وزش باد و در برخی ساعات رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز احتمال رگبار برف وجود دارد.

زورآوند با تأکید بر تشدید بارش‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه ،گفت: شدت ناپایداری‌های جوی در این دو روز بیشتر خواهد بود و احتمال آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های محلی در برخی نقاط استان وجود دارد.

وی از مردم خواست با توجه به احتمال بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، از حضور، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت این سامانه تنها به بارندگی محدود نمی‌شود و کاهش دما نیز در راه است، اعلام کرد: میانگین دمای هوا تا روز شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از یکشنبه تا پنجشنبه هفته آینده، دمای اغلب نقاط استان به‌طور نسبی کاهش می‌یابد و هوای سردتری بر منطقه حاکم می‌شود.

وی گفت: بر اساس اعلام هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته دمای شهر کرمانشاه بین ۱۱ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. سومار، خسروی و قصرشیرین با دمای ۲۹ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند و کیوه‌نان نیز با ثبت دمای ۷ درجه سانتی‌گراد عنوان سردترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.

زورآوند اظهارکرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدیدتر در روزهای پایانی هفته، مدیریت رواناب‌ها، مراقبت از مسیرهای عبور آب و توجه جدی به هشدارهای هواشناسی از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند از تبدیل بارندگی‌ها به حوادث و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.

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