«افشین یگانه» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی درباره ال‌نینو، هلال‌احمر کرمانشاه را به سمت تمرین سناریوهای احتمالی بحران سوق داده شد، اظهار کرد: مدیریت بحران زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش از وقوع حادثه، نیروها بدانند چه مأموریتی برعهده دارند، تجهیزات در دسترس باشد و مسیر امدادرسانی از قبل تمرین شده باشد؛ رویکردی که هلال‌احمر کرمانشاه در مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو در پاییز و زمستان امسال دنبال می‌کند.



وی افزود: در شرایطی که پیش‌بینی‌های اقلیمی احتمال بروز مخاطرات جوی را مطرح کرده‌اند، جمعیت هلال‌احمر استان مجموعه‌ای از اقدامات میدانی، آموزشی و پشتیبانی را برای افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی به اجرا گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، در تشریح این اقدامات یادآور شد: جلسات هماهنگی در سطح استان و شعب شهرستانی برگزار شده و مانورهای لحظه صفر به تمامی پایگاه‌های امدادونجات و تیم‌های عملیاتی ابلاغ شده است تا آمادگی نیروها برای واکنش سریع در شرایط اضطراری ارزیابی شود.

وی اضافه کرد: تجهیزات تخصصی امدادونجات مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و خودروهای عملیاتی نیز پس از تعمیرات اساسی، بازبینی فنی و رفع نواقص احتمالی، برای حضور در مأموریت‌ها آماده شده‌اند.

یگانه اظهار کرد: در بخش پشتیبانی نیز اقلام مورد نیاز تیم‌های عملیاتی برای مقابله با سیلاب و حوادث احتمالی در سطح استان توزیع شده و انبارهای امدادی با ملزومات مورد نیاز تجهیز شده‌اند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تأخیر در تأمین تجهیزات هنگام وقوع حادثه انجام شده است.

وی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه هلال‌احمر کرمانشاه، افزایش مهارت نیروها برای مواجهه با سیلاب است؛ مخاطره‌ای که در صورت وقوع می‌تواند عملیات امدادرسانی را با پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو کند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در این باره از بازآموزی دوره تخصصی جست‌وجو و نجات در سیلاب در شهرستان‌ها خبر داد و اظهار کرد: مانورهای تخصصی این حوزه نیز به‌صورت منطقه‌ای برگزار شده تا توان عملیاتی امدادگران در شرایط مشابه حوادث واقعی سنجیده شود.

وی در پایان اعلام کرد: هلال‌احمر استان با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های امدادونجات، نیروهای آموزش‌دیده و امکانات پشتیبانی، آمادگی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی حفظ می‌کند و متناسب با آخرین پیش‌بینی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی، روند تقویت این آمادگی ادامه خواهد داشت.