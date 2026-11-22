گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه تمرکززدایی را یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بودجه‌ریزی دانست وگفت: مدیران توانمند و باتجربه‌ای در استان‌ها فعالیت می‌کنند که به دلیل شناخت دقیق از شرایط منطقه، می‌توانند بسیاری از مشکلات را با تصمیم‌گیری به‌موقع و متناسب با نیازهای محلی برطرف کنند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه، با انتقاد از تمرکز اختیارات بودجه‌ای در دستگاه‌های ملی، خواستار بازنگری در ساختار تخصیص اعتبارات و واگذاری اختیارات واقعی به مدیران استانی شد و اظهارکرد: مدیرانی که شناخت مستقیم از مسائل و ظرفیت‌های منطقه دارند، باید به‌جای صرف وقت برای چانه‌زنی و پیگیری اعتبارات، امکان تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را داشته باشند.



وی با اشاره به محدودیت اختیارات استان‌ها در مدیریت اعتبارات افزود: اگرچه بخشی از بودجه به استان اختصاص پیدا می‌کند، اما دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده سازمان برنامه و بودجه، امکان تصمیم‌گیری مستقل و جابه‌جایی اعتبارات را از مدیران استانی می‌گیرد.

استاندار کرمانشاه این وضعیت را از موانع تحقق مدیریت کارآمد در استان‌ها دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، مدیران به‌جای تمرکز بر حل مسائل و اجرای برنامه‌ها، بخش زیادی از توان خود را صرف پیگیری و چانه‌زنی برای دریافت اعتبار می‌کنند؛ در حالی که باید اختیار متناسب با مسئولیت در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های ملی و استانی از اعتبارات کشور گفت: حدود ۸۵ درصد اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها و تنها ۱۵ درصد در اختیار استان‌هاست؛ با چنین سهم محدودی نمی‌توان انتظار داشت مدیران استانی پروژه‌های بزرگ و اثرگذار را به سرانجام برسانند.



حبیبی پیشنهاد کرد بخشی از پروژه‌های بزرگ ملی با تأمین اعتبار و اختیارات اجرایی به استان‌ها واگذار شود تا مسئولیت اجرا و پاسخگویی نیز به‌صورت مشخص بر عهده مدیریت استانی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و شرایط خاص مناطق مختلف کشور اظهار کرد: استان‌های مرزی و مناطقی که تجربه جنگ یا حوادثی مانند زلزله را داشته‌اند، نیازهای متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، اعتبارات را به شیوه‌ای یکسان توزیع کرد.



استاندارکرمانشاه همچنین با اشاره به جایگاه حوزه فرهنگ در فرآیند توسعه افزود: توسعه نباید صرفاً در پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های فیزیکی خلاصه شود؛ بلکه برنامه‌های فرهنگی، نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز باید سهم مشخصی از منابع و اعتبارات داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی در تأمین هزینه‌های جاری را مورد توجه قرار داد و خواستار پیش‌بینی منابع کافی برای پرداخت حقوق، اضافه‌کار و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شد.

حبیبی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی زمانی می‌تواند به توسعه واقعی استان‌ها منجر شود که اختیار، اعتبار و مسئولیت در کنار یکدیگر قرار گیرند و مدیران استانی بتوانند متناسب با نیازهای منطقه تصمیم بگیرند و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند.

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