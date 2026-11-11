



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«مسعود همتی» معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی اظهار کرد: این طرح چندسالی است که اجرا نمی‌شود لذا کلیه افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیده اند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: خرید خدمت سربازی از سال ۹۴ تا ۹۷ درقالب طرح جریمه مشمولان غایب در دو مرحله اجرا شده است ولی هم اکنون برنامه ای در دستورکار نیست، بنابراین مشمولان غایب به امید خرید خدمت سربازی نباشند.

معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه تصریح کرد: مشمولان خدمت سربازی در نظر داشته باشند که غیبت سربازی، محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمان‌ها، دستگاه‌های خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و… را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی(سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

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