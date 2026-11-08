پایان انتظار سربازان غایب مریوانی + فیلم

گروه استان‌ها - مراسم اهدا کارت پایان خدمت به مشمولان غایب واجد شرایط طرح انصار با حضور مسئولان استانی و محلی در مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، کارت‌های پایان خدمت مشمولان غایب شرکت‌کننده در «طرح انصار» در شهرستان مریوان به متقاضیان اهدا شد.





این طرح که ویژه مشمولان غایب با بیش از ۸ سال غیبت است، فرصتی را فراهم کرده تا با همکاری سپاه بیت‌المقدس کردستان و رده‌های مقاومت بسیج، پرونده خدمت سربازی بخشل قابل‌توجهی از جوانان ساماندهی شود. بخشش اضافه‌خدمت سنواتی و بهره‌مندی از امتیازات کسری خدمت بسیج از مزایای این طرح بوده است که امروز با اعطای رسمی کارت‌های پایان خدمت به مراجعین واجد شرایط، لبخند رضایت بر لبان خانواده‌های آنان نشست.

در این مراسم، سرهنگ پاسدار کورش ملکشاهی، معاون نیروی انسانی سپاه بیت‌المقدس کردستان، با اشاره به جزئیات این طرح ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: تمام افراد مشمول با سابقه بیش از هشت سال غیبت (به‌شرط نداشتن جرم فرار از خدمت) می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج محل سکونت خود، از مزایای طرح انصار بهره‌مند شده و پس از طی مراحل قانونی، کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند.

مسئولان اجرایی طرح در این مراسم تأکید کردند که روند بررسی پرونده‌ها و اعطای کارت پایان خدمت به سایر واجدین شرایط در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج مریوان همچنان ادامه خواهد داشت.