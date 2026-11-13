تغییر دائمی ساعت فعالیت شورای حل اختلاف سنندج

گروه استان‌ها - شورای حل اختلاف شهرستان سنندج با صدور اطلاعیه‌ای از انتقال دائمی شیفت بعدازظهر به شیفت صبح خبر داد و اعلام کرد از این پس مراجعان باید برای پیگیری پرونده‌ها و امور قضایی خود، از ساعت ۸ تا ۱۳ مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شیفت بعدازظهر شورای حل اختلاف شهرستان سنندج از این پس به‌صورت دائمی حذف و فعالیت این شورا به شیفت صبح منتقل شد.

بر اساس اطلاعیه صادرشده، مراجعان محترم برای انجام امور مربوط به شورای حل اختلاف سنندج باید از این پس در ساعات کاری صبح، از ساعت ۸ تا ۱۳، به این مجموعه مراجعه کنند.

همچنین تمامی اوقات رسیدگی که پیش از این برای شیفت بعدازظهر تعیین شده بود، باطل اعلام شده و زمان‌های جدید رسیدگی از طریق سامانه ثنا به اصحاب دعوی اطلاع‌رسانی شده است.

بر همین اساس، از مراجعان درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان جدید رسیدگی به پرونده‌های خود، ابلاغیه‌های ارسالی در سامانه ثنا را بررسی کنند تا از مراجعه در ساعات و اوقات قبلی جلوگیری شود.