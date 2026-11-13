||20:31
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربه زنده بودن شهدا ایمان دارم + فیلم
39بازدید
۰

تابناک گزارش میدهد؛

تغییر دائمی ساعت فعالیت شورای حل اختلاف سنندج

گروه استان‌ها - شورای حل اختلاف شهرستان سنندج با صدور اطلاعیه‌ای از انتقال دائمی شیفت بعدازظهر به شیفت صبح خبر داد و اعلام کرد از این پس مراجعان باید برای پیگیری پرونده‌ها و امور قضایی خود، از ساعت ۸ تا ۱۳ مراجعه کنند.

کد خبر: 4201657تاریخ انتشار: 39 بازدید۰

file_۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۲۰۸۱f۵bdaff۲۳۸d۱c۱c۹fd

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شیفت بعدازظهر شورای حل اختلاف شهرستان سنندج از این پس به‌صورت دائمی حذف و فعالیت این شورا به شیفت صبح منتقل شد.

بر اساس اطلاعیه صادرشده، مراجعان محترم برای انجام امور مربوط به شورای حل اختلاف سنندج باید از این پس در ساعات کاری صبح، از ساعت ۸ تا ۱۳، به این مجموعه مراجعه کنند.

همچنین تمامی اوقات رسیدگی که پیش از این برای شیفت بعدازظهر تعیین شده بود، باطل اعلام شده و زمان‌های جدید رسیدگی از طریق سامانه ثنا به اصحاب دعوی اطلاع‌رسانی شده است.

بر همین اساس، از مراجعان درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان جدید رسیدگی به پرونده‌های خود، ابلاغیه‌های ارسالی در سامانه ثنا را بررسی کنند تا از مراجعه در ساعات و اوقات قبلی جلوگیری شود.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قوه قضائیهکردستانشورای حل اختلاف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.