تابناک گزارش میدهد؛
میدان آزادی سنندج همچنان صحنه حضور مردم در دویستوشصتودومین شب تجمع + فیلم
گروه استانها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویستوشصتودومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که جلوهای از وحدت، همدلی و ایستادگی مردم کردستان را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه سهشنبه بیستوششم آبانماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها و جوانان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
تداوم حضور مردم در این اجتماعات شبانه، بیانگر روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی و نشاندهنده همراهی مردم با آرمانهای ایران اسلامی است.
میدان آزادی سنندج پس از ۲۶۲ شب همچنان شاهد حضور مردمی است که با همدلی و اتحاد، حمایت خود را از سربلندی و امنیت ایران اسلامی به نمایش میگذارند.
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