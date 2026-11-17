گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وشصت‌ودومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ایستادگی مردم کردستان را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه سه‌شنبه بیست‌وششم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.





تداوم حضور مردم در این اجتماعات شبانه، بیانگر روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نشان‌دهنده همراهی مردم با آرمان‌های ایران اسلامی است.

میدان آزادی سنندج پس از ۲۶۲ شب همچنان شاهد حضور مردمی است که با همدلی و اتحاد، حمایت خود را از سربلندی و امنیت ایران اسلامی به نمایش می‌گذارند.