گروه استان‌ها - مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه سنندج با اشاره به تقابل تاریخی حق و باطل، حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج را جلوه‌ای از دفاع از اسلام، قرآن و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و با استناد به داستان مؤمن آل‌یاسین در سوره مبارکه یاسین، بر جایگاه والای مدافعان حق و حقیقت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «بهرام‌ آبادی»، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه سنندج، در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر، با تسلیت ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، به بیان فضائل و جایگاه معنوی آن حضرت پرداخت.

وی با اشاره به روایتی از کتاب مناقب خوارزمی، محبت حضرت فاطمه زهرا(س) را مایه نجات و دستگیری انسان در مراحل مختلف پس از مرگ دانست و ابراز امیدواری کرد همگان با معرفت، مودت و تبعیت از سیره آن بانوی بزرگوار، از شفاعت ایشان بهره‌مند شوند.

بهرام‌آبادی در ادامه با بیان اینکه تقابل حق و باطل در طول تاریخ همواره وجود داشته است، اظهار کرد: این تقابل، رویارویی ایمان و کفر، عزت و ذلت، آزادگی و بندگی و در نهایت توحیدمحوری با جریان‌های باطل است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج افزود: شما مردم در دویست‌وشصتمین شب و شب‌های پس از آن، با حضور خود از ایران عزیز، اسلام، قرآن و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنید و در برابر جریان‌های استکباری و طغیانگر ایستاده‌اید.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به داستان مؤمن آل‌یاسین در سوره مبارکه یاسین اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در این سوره از مردی سخن می‌گوید که از نقطه‌ای دور خود را به مردم رساند تا از پیامبران الهی دفاع کند و آنان را به پیروی از فرستادگان خدا دعوت کند.

وی با اشاره به ایستادگی و جانفشانی این مرد در مسیر دفاع از حق، تصریح کرد: مؤمن آل‌یاسین با شجاعت در برابر جریان باطل ایستاد و مردم را به پیروی از پیامبران فراخواند؛ هرچند در نهایت به شهادت رسید، اما قرآن کریم از جایگاه والای او و ورودش به بهشت خبر می‌دهد.

بهرام‌آبادی با تأکید بر اینکه داستان مؤمن آل‌یاسین تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه الگویی برای همه دوران‌هاست، خاطرنشان کرد: کسانی که در مسیر حق و حقیقت قدم برمی‌دارند و برای دفاع از آرمان‌های الهی از جان خود می‌گذرند، نزد پروردگار از جایگاه ارزشمندی برخوردارند.

وی در پایان با اشاره به شعری از مولانا درباره مردان میدان و رهایی از خویشتن، برای مردم حاضر در تجمعات، استقامت، ثبات قدم و سعادت ابدی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.