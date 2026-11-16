مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سنندج تأکید کرد؛
مردم میداندار دفاع از حق و حقیقت هستند
گروه استانها - مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه سنندج با اشاره به تقابل تاریخی حق و باطل، حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج را جلوهای از دفاع از اسلام، قرآن و ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و با استناد به داستان مؤمن آلیاسین در سوره مبارکه یاسین، بر جایگاه والای مدافعان حق و حقیقت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «بهرام آبادی»، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه سنندج، در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر، با تسلیت ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، به بیان فضائل و جایگاه معنوی آن حضرت پرداخت.
وی با اشاره به روایتی از کتاب مناقب خوارزمی، محبت حضرت فاطمه زهرا(س) را مایه نجات و دستگیری انسان در مراحل مختلف پس از مرگ دانست و ابراز امیدواری کرد همگان با معرفت، مودت و تبعیت از سیره آن بانوی بزرگوار، از شفاعت ایشان بهرهمند شوند.
بهرامآبادی در ادامه با بیان اینکه تقابل حق و باطل در طول تاریخ همواره وجود داشته است، اظهار کرد: این تقابل، رویارویی ایمان و کفر، عزت و ذلت، آزادگی و بندگی و در نهایت توحیدمحوری با جریانهای باطل است.
وی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج افزود: شما مردم در دویستوشصتمین شب و شبهای پس از آن، با حضور خود از ایران عزیز، اسلام، قرآن و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع میکنید و در برابر جریانهای استکباری و طغیانگر ایستادهاید.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به داستان مؤمن آلیاسین در سوره مبارکه یاسین اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در این سوره از مردی سخن میگوید که از نقطهای دور خود را به مردم رساند تا از پیامبران الهی دفاع کند و آنان را به پیروی از فرستادگان خدا دعوت کند.
وی با اشاره به ایستادگی و جانفشانی این مرد در مسیر دفاع از حق، تصریح کرد: مؤمن آلیاسین با شجاعت در برابر جریان باطل ایستاد و مردم را به پیروی از پیامبران فراخواند؛ هرچند در نهایت به شهادت رسید، اما قرآن کریم از جایگاه والای او و ورودش به بهشت خبر میدهد.
بهرامآبادی با تأکید بر اینکه داستان مؤمن آلیاسین تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه الگویی برای همه دورانهاست، خاطرنشان کرد: کسانی که در مسیر حق و حقیقت قدم برمیدارند و برای دفاع از آرمانهای الهی از جان خود میگذرند، نزد پروردگار از جایگاه ارزشمندی برخوردارند.
وی در پایان با اشاره به شعری از مولانا درباره مردان میدان و رهایی از خویشتن، برای مردم حاضر در تجمعات، استقامت، ثبات قدم و سعادت ابدی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.