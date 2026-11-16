سکوت در گروه روستا، جوابیه پس از گزارش تابناک!

گروه استان‌ها - در پی طرح زمزمه‌های دریافت هزینه برای استفاده از زمین فوتبال چمن مصنوعی امروله در گروه مجازی روستا و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های مطرح‌شده از سوی دهیار، انتشار گزارش مطالبه‌گرانه تابناک سرانجام به ارسال جوابیه از سوی دهیاری انجامید؛ جوابیه‌ای که دریافت هرگونه هزینه را رد می‌کند، اما پرسش‌هایی درباره چرایی سکوت اولیه دهیار و نحوه اطلاع‌رسانی به مردم همچنان باقی گذاشته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، پس از انتشار گزارش این رسانه با عنوان «زمین فوتبال امروله؛ مطالبه‌ای که پولی شد؟» ، سید برهان هدایتی، دهیار روستای امروله، با ارسال جوابیه‌ای خطاب به مسئول پایگاه خبری تابناک در استان کردستان، نسبت به محتوای گزارش و نحوه پیگیری موضوع انتقاد کرد.

دهیار امروله در این جوابیه مدعی شده است که زمین فوتبال چمن مصنوعی این روستا هنوز به بهره‌برداری نرسیده و تاکنون هیچ تصمیمی درباره دریافت هزینه، تعیین تعرفه یا نحوه استفاده از آن اتخاذ نشده است.

هدایتی همچنین با انتقاد از انتشار موضوع بدون تماس قبلی با دهیاری یا شورای اسلامی روستا، تأکید کرده است که انتظار داشته رسانه پیش از انتشار گزارش، دیدگاه مسئولان مربوطه را جویا شود.

وی در بخش دیگری از جوابیه خود، احداث زمین فوتبال را حاصل پیگیری‌های مستمر دهیاری و شورای اسلامی و همراهی مسئولان شهرستان و استان دانسته و خواستار اصلاح گزارش و انعکاس آنچه واقعیت موضوع عنوان کرده، شده است.

اما پرسش اصلی همچنان باقی است؛

نکته قابل تأمل در این ماجرا آن است که پیش از انتشار گزارش تابناک، موضوع زمزمه‌های دریافت هزینه برای استفاده از زمین فوتبال در گروه مجازی مرتبط با روستای امروله نیز از سوی برخی کاربران مطرح شده بود؛ گروهی که دهیار روستا نیز در آن حضور دارد.

با وجود طرح این موضوع و ابراز نگرانی کاربران درباره احتمال پولی شدن استفاده از زمین فوتبال، دهیار امروله در همان گروه واکنشی به این اظهارات نشان نداد و توضیحی برای رفع ابهام ارائه نکرد.

اکنون این پرسش مطرح است که اگر اساساً موضوع دریافت هزینه صحت نداشته و هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده بود، چرا دهیاری در همان زمان و در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده در گروه مجازی روستا، موضوع را شفاف‌سازی نکرد؟

طبیعی است که انتشار یک توضیح کوتاه از سوی دهیار در همان مقطع می‌توانست به بسیاری از نگرانی‌ها پایان دهد و مانع شکل‌گیری ابهامات بیشتر شود.

با این حال، پس از آنکه تابناک موضوع را در قالب یک گزارش مطالبه‌گرانه منعکس کرد، دهیار اقدام به ارسال جوابیه کرده و از نحوه اطلاع‌رسانی رسانه انتقاد کرده است؛ موضوعی که خود ضرورت پاسخ‌گویی شفاف‌تر درباره چگونگی مدیریت و بهره‌برداری از این مجموعه را برجسته می‌کند.

تابناک بر چه چیزی تأکید دارد؟

موضوع اصلی گزارش پیشین تابناک، صرفاً دریافت یا عدم دریافت هزینه از متقاضیان استفاده از زمین فوتبال نبود؛ بلکه پرسش درباره نحوه دسترسی جوانان بومی به امکاناتی بود که پس از سال‌ها مطالبه‌گری و با استفاده از ظرفیت‌های عمومی و اعتبارات دولتی احداث شده است.

بی‌تردید نگهداری و مدیریت یک زمین چمن مصنوعی هزینه‌هایی دارد، اما این موضوع نباید به محدودشدن دسترسی جوانان روستا به امکاناتی منجر شود که اساساً با هدف پاسخ‌گویی به مطالبه آنان ایجاد شده است.

از سوی دیگر، اکنون که دهیار اعلام کرده هیچ تصمیمی برای دریافت هزینه اتخاذ نشده، انتظار می‌رود این موضوع به‌صورت روشن و عمومی به اطلاع جوانان امروله و روستاهای اطراف برسد تا هرگونه نگرانی درباره آینده استفاده از این مجموعه برطرف شود.

تابناک ضمن استقبال از پاسخ‌گویی مسئولان و انتشار دیدگاه‌های مختلف، تأکید دارد که مطالبه‌گری رسانه‌ای نه در تقابل با تلاش‌های دهیاری و شورای اسلامی، بلکه در راستای صیانت از حقوق مردم و شفافیت در مدیریت امکانات عمومی است.

در نهایت، پرسش همچنان پابرجاست: زمینی که با پیگیری و مطالبه‌گری چندین‌ساله جوانان امروله احداث شده، قرار است با چه سازوکاری در اختیار آنان قرار گیرد؟ آیا جوانان این روستا می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند به پایان‌دادن به ابهامات و بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند.