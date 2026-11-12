گروه استان‌ها - در حالی که پایان عملیات اجرایی زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای امروله به‌عنوان تحقق مطالبه چندین‌ساله جوانان این روستا اعلام شده، انتشار خبرهایی درباره دریافت هزینه برای استفاده از این مجموعه، نگرانی‌هایی را میان جوانان ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره شیوه بهره‌برداری و نحوه دسترسی اهالی به این زمین ورزشی را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی در روستای امروله، پس از سال‌ها پیگیری و مطالبه‌گری جوانان این روستا به پایان رسید؛ پروژه‌ای که قرار بود فرصتی برای توسعه ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن امکان فعالیت ورزشی برای نسل جوان منطقه باشد.

با این حال، اکنون خبرهایی درباره اعلام دریافت هزینه از متقاضیان استفاده از این زمین در قالب سانس‌های زمانی مشخص، موجب نگرانی و انتقاد برخی از جوانان روستا شده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، به اهالی اعلام شده است که برای استفاده از زمین فوتبال باید در سانس‌های تعیین‌شده هزینه پرداخت کنند؛ اما هنوز مشخص نیست این شرایط شامل جوانان خود روستای امروله نیز می‌شود یا صرفاً برای استفاده‌کنندگان از روستاهای اطراف در نظر گرفته شده است.

این ابهام در حالی وجود دارد که اگر دریافت هزینه از جوانان خود روستا نیز در دستور کار باشد، پرسش‌های جدی درباره فلسفه احداث این مجموعه و نحوه بهره‌مندی مردم محلی از امکانات ورزشی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، حتی اگر دریافت هزینه صرفاً از متقاضیان سایر روستاها مدنظر باشد، ضرورت دارد مبنای تعیین تعرفه‌ها و نحوه مدیریت مجموعه به‌صورت شفاف اعلام شود.

نکته قابل تأمل اینکه جوانان امروله برای تحقق این مطالبه، سال‌ها پیگیری کردند و برای احداث زمین فوتبال از مسئولان و دستگاه‌های مختلف خواستار مساعدت شدند؛ اما اکنون که این مطالبه با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات دولتی به مرحله اجرا رسیده، بحث دریافت هزینه برای استفاده از آن مطرح شده است.

بدیهی است نگهداری، تأمین هزینه‌های جاری و حفظ کیفیت چمن مصنوعی به منابع مالی نیاز دارد، اما این موضوع نباید به محرومیت یا محدودشدن دسترسی جوانان بومی به امکاناتی منجر شود که اساساً با هدف پاسخ‌گویی به مطالبه آنان ایجاد شده است.

مسئولان شهرستان سنندج، اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان و متولیان مدیریت این مجموعه باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند و به چند پرسش اساسی پاسخ دهند: آیا استفاده جوانان روستای امروله از این زمین رایگان خواهد بود؟ تعرفه‌های احتمالی بر چه اساسی تعیین شده‌اند؟ و چه سازوکاری برای تضمین دسترسی عادلانه جوانان روستاهای اطراف به این امکان ورزشی وجود دارد؟

تحقق یک مطالبه مردمی زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که مردم بتوانند بدون ایجاد موانع مالی غیرضروری از نتیجه آن بهره‌مند شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است پروژه‌ای که با هدف پاسخ‌گویی به مطالبه جوانان احداث شده، خود به موضوع تازه‌ای برای مطالبه‌گری تبدیل شود.