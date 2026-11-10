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دو رئیس جدید برای هیأت‌های ورزشی کردستان انتخاب شدند

گروه استان‌ها - در مجامع انتخاباتی هیأت‌های ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا و پارادوومیدانی استان کردستان، امیرمحمد منصوری و محمد نوروزیان با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رؤسای این دو هیأت انتخاب شدند.

کد خبر: 4200971تاریخ انتشار: 27 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، دو مجمع انتخاباتی هیأت‌های ورزشی استان کردستان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولان مربوطه در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار شد.

در نخستین مجمع انتخاباتی، امیرمحمد منصوری با کسب ۷ رأی از مجموع ۸ رأی مأخوذه، به‌عنوان رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان انتخاب شد.

همچنین در مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی کردستان که با حضور سرپرست فدراسیون این رشته برگزار شد، محمد نوروزیان با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۴ رأی مأخوذه، به‌عنوان نخستین رئیس این هیأت در استان انتخاب شد.

نوروزیان مسئولیت هدایت هیأت پارادوومیدانی کردستان را برای مدت چهار سال برعهده خواهد داشت.

انتخاب رؤسای این دو هیأت ورزشی، گامی در راستای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت و بیماران خاص در استان کردستان به شمار می‌رود.

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