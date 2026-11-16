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نماینده ولی فقیه در استان کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

مردم دیواندره پشتیبان رزمندگان و میدان دیپلماسی هستند + فیلم

گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در تجمعات شبانه مردم دیواندره، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم، بر همراهی و حمایت آنان از رزمندگان و تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

کد خبر: 4202361تاریخ انتشار: 27 بازدید

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حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در کردستان اظهار کرد: امشب در جمع پرشور مردم عزیز دیواندره حضور پیدا کردیم تا ضمن قدردانی از مردم، از حضور و همراهی صمیمانه آنان نیز بهره‌مند شویم.

وی با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، شورای تأمین، فرماندار و سایر مسئولان شهرستان افزود: خوشبختانه مردم دیواندره مردمی باوفا و همراه هستند و در کنار حمایت از رزمندگان، از تلاش‌ها در عرصه دیپلماسی نیز پشتیبانی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به شور و حال حاکم بر این اجتماع مردمی، از حضور و مشارکت مردم قدردانی کرد و گفت: جلسه امشب بسیار پرشور بود؛ به همه دست‌اندرکاران و مردم عزیز خدا قوت می‌گویم و برای همگان آرزوی موفقیت دارم.

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برچسب ها

دیواندرهنماینده ولی فقیه تجمع شبانه

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