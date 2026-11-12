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تابناک گزارش میدهد؛

طنین همدلی و حمایت مردم از ایران اسلامی در اجتماع شبانه دلبران + فیلم

گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم شهر دلبران از توابع شهرستان قروه، با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی آکنده از شور، همدلی و وحدت برگزار شد؛ اجتماعی که جلوه‌ای از وفاداری مردم به ایران اسلامی و حمایت از عزت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشت.

کد خبر: 4201512تاریخ انتشار: 30 بازدید۰
دلبران
به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، مردم ولایت‌مدار شهر دلبران شامگاه پنجشنبه با حضور در اجتماع شبانه، بار دیگر بر همبستگی و همراهی خود با ایران اسلامی تأکید کردند.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام حمایت از امنیت، استقلال و اقتدار کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در این اجتماع، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های ملی و انقلابی و نمادی از ایستادگی و همدلی در برابر توطئه‌های دشمنان بود.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های ایران اسلامی تأکید کردند.
اجتماع شبانه مردم دلبران بار دیگر نشان داد که روحیه همبستگی، اتحاد و عشق به میهن در میان مردم این شهر زنده و پابرجاست و مردم دلبران همچنان در صحنه حمایت از ایران اسلامی حضور دارند.
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