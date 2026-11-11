گروه استان‌ها ـ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه تقابل حق و باطل یک سنت همیشگی در تاریخ بشریت است، گفت: همان‌گونه که پیامبران الهی در طول تاریخ با دشمنانی از جنس شیاطین انس و جن مواجه بودند، امروز نیز جبهه حق در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی با دشمنی و توطئه بدخواهان روبه‌رو است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی فرج‌الله» در سخنانی در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با تلاوت آیاتی از سوره مبارکه انعام، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار داده‌ایم و این نشان می‌دهد که تقابل حق و باطل، سنتی الهی و واقعیتی همیشگی در تاریخ بشریت است.

وی با اشاره به اینکه اساس خلقت بر تقابل نور و ظلمت استوار است، افزود: نور نماد هدایت الهی و ظلمت نماد جریان‌هایی است که در برابر مسیر هدایت و بیداری انسان‌ها می‌ایستند. هنگامی که پیامبران مردم را به قیام برای خدا و رهایی از جهل و انحراف دعوت می‌کردند، طبیعی بود کسانی که منافع اقتصادی، سیاسی و جایگاه خود را در خطر می‌دیدند، در برابر آنان صف‌آرایی کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان با بیان اینکه دشمنان جبهه حق همواره از ادبیات فریبنده برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: قرآن کریم در آیه ۱۱۲ سوره انعام به این شیوه اشاره می‌کند؛ دشمنان گاهی با سخنان آراسته و ظاهری زیبا، اهداف باطل خود را در پوششی فریبنده عرضه می‌کنند تا مردم را دچار اشتباه محاسباتی کنند.

فرج‌الله با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره ضرورت پرهیز از تقابل با قدرت‌های جهانی، خاطرنشان کرد: وقتی سخن از دنیا و کشورهای جهان به میان می‌آید، نباید یک قدرت خاص را معادل تمام دنیا معرفی کرد. دشمنان تلاش می‌کنند با چنین ادبیاتی، ماهیت دفاع و ایستادگی ملت‌ها را زیر سؤال ببرند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره یاران پیامبران و مؤمنان ثابت‌قدم گفت: خداوند از انسان‌هایی یاد می‌کند که در مسیر الهی، با وجود تحمل مصیبت‌های بزرگ، دچار سستی و ضعف نشدند و در برابر مشکلات ایستادگی کردند. این همان پیامی است که ملت ایران در حوادث اخیر و با وجود مصیبت بزرگ شهادت رهبر خود به نمایش گذاشت.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت افزود: مؤمنان نباید در برابر قدرت و تجهیزات دشمن احساس ضعف کنند یا با ادبیاتی مانند «نمی‌توانیم» و «امکانات نداریم» روحیه جامعه را تضعیف کنند؛ بلکه باید با توکل به خداوند، استقامت و حفظ وحدت، مسیر دفاع از حق را ادامه دهند.

وی با اشاره به دعای یاران پیامبران در قرآن کریم، اظهار کرد: آنان در سخت‌ترین شرایط از خداوند می‌خواستند که گناهانشان را ببخشد، گام‌هایشان را استوار سازد و در برابر جبهه کفر یاری‌شان کند. این آموزه قرآنی نشان می‌دهد که ثبات قدم، صبر و توکل به خداوند از مهم‌ترین ارکان ایستادگی در برابر دشمن است.

فرج‌الله همچنین با یادآوری ماجرای حضرت طالوت و رویارویی یاران اندک او با لشکر عظیم جالوت گفت: هنگامی که یاران طالوت با فزونی نیرو و تجهیزات دشمن مواجه شدند، به‌جای تسلیم و ناامیدی، از خداوند صبر و استقامت طلب کردند و سرانجام به اذن الهی بر دشمن پیروز شدند.

وی تأکید کرد: پیام این آیات برای امروز ما روشن است؛ قدرت و تجهیزات ظاهری دشمن نباید موجب ترس و عقب‌نشینی شود، بلکه باید با ایمان، صبر، استقامت و توکل به خداوند در مسیر دفاع از حق ثابت‌قدم ماند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان در پایان با اشاره به دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران گفت: همان‌گونه که پیامبران الهی و پیروان آنان در طول تاریخ با دشمنان مواجه بودند، امروز نیز ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مسیر هدایت، بخشی از سنت الهی است و ملت مؤمن ایران با حفظ ایمان و بصیرت می‌تواند این مسیر را ادامه دهد.