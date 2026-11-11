معاون اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد؛
موانع پرداخت تسهیلات طرحهای تولیدی و درمانی برطرف شود
گروه استانها - معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای معطلمانده، خواستار رفع موانع بانکی و اداری و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی و درمانی استان شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ارسلان ازهاری»، معاون اقتصادی استاندار کردستان، در جلسه بررسی تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ قانون بودجه و منابع بازگشتی استان در سنندج، بر لزوم رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای متقاضی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق مشکلات طرحهای معطلمانده اظهار داشت: میزان توقف هر طرح در دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید مشخص شود و همه ظرفیتها برای رفع موانع و تسریع در اجرای آنها به کار گرفته شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر مسئولیت مستمر دستگاههای اجرایی در پیگیری پروندهها افزود: مسئولیت دستگاهها با معرفی طرح به بانک پایان نمییابد، بلکه پیگیری مستمر پروندهها تا زمان پرداخت تسهیلات و تحقق نتیجه ضروری است.
ازهاری همچنین با اشاره به اینکه بخشی از تأخیرها ناشی از مشکلات متقاضیان است، بر ضرورت بررسی اهلیت متقاضیان و ارزیابی کارشناسی طرحها پیش از پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
در این نشست، ۱۱ طرح شامل پنج طرح در حوزه درمان و دانشگاه علوم پزشکی و شش طرح در بخش صنعت و معدن با حضور متقاضیان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای صنعت و معدن و رفاه کارگران بررسی شد و موانع دریافت تسهیلات این طرحها مورد پیگیری قرار گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.