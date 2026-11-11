گروه استان‌ها - معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های معطل‌مانده، خواستار رفع موانع بانکی و اداری و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و درمانی استان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «ارسلان ازهاری»، معاون اقتصادی استاندار کردستان، در جلسه بررسی تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ قانون بودجه و منابع بازگشتی استان در سنندج، بر لزوم رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های متقاضی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق مشکلات طرح‌های معطل‌مانده اظهار داشت: میزان توقف هر طرح در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید مشخص شود و همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع و تسریع در اجرای آن‌ها به کار گرفته شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر مسئولیت مستمر دستگاه‌های اجرایی در پیگیری پرونده‌ها افزود: مسئولیت دستگاه‌ها با معرفی طرح به بانک پایان نمی‌یابد، بلکه پیگیری مستمر پرونده‌ها تا زمان پرداخت تسهیلات و تحقق نتیجه ضروری است.

ازهاری همچنین با اشاره به اینکه بخشی از تأخیرها ناشی از مشکلات متقاضیان است، بر ضرورت بررسی اهلیت متقاضیان و ارزیابی کارشناسی طرح‌ها پیش از پرداخت تسهیلات تأکید کرد.

در این نشست، ۱۱ طرح شامل پنج طرح در حوزه درمان و دانشگاه علوم پزشکی و شش طرح در بخش صنعت و معدن با حضور متقاضیان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های صنعت و معدن و رفاه کارگران بررسی شد و موانع دریافت تسهیلات این طرح‌ها مورد پیگیری قرار گرفت.