گروه استان‌ها ـ بازرس کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت این تسهیلات به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و در صورت احراز قصور یا ترک فعل، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

«محمدامین حیدری» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی برای مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای پیگیری در مجموعه کمیته امداد، ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان است و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می‌رود.





وی افزود: این تسهیلات پس از تصویب و ابلاغ به بانک‌های عامل باید در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد، اما براساس گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل کمیته امداد کردستان، عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات مطلوب نبوده است.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به دلایل احتمالی عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: ابلاغ دیرهنگام اعتبارات، دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها و برخی محدودیت‌ها از جمله عواملی است که در گزارش‌ها به‌عنوان موانع پرداخت تسهیلات مطرح شده و لازم است این موارد به‌صورت دقیق بررسی شود.

حیدری ادامه داد: همکاران ما در سازمان بازرسی، عملکرد بانک‌های عامل را در این زمینه بررسی خواهند کرد و این نظارت با دقت و مستندات کافی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها مشخص شود عدم پرداخت تسهیلات ناشی از قصور، کوتاهی یا ترک فعل مسئولان و مدیران مربوطه بوده است، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر موانع موجود ناشی از کمبود اعتبارات یا مشکلات و دلایل موجه دیگری باشد، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت رفع موانع پرداخت تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: هدف این پیگیری‌ها، صیانت از حقوق مددجویان و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف کمیته امداد است.