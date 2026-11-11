گروه استان‌ها - ایجاد اشتغال پایدار، تقویت توان اقتصادی خانواده‌ها و حرکت به سمت خودکفایی مددجویان، محور اصلی برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان است؛ رویکردی که به گفته مدیرکل این نهاد، با هدف کاهش وابستگی خانواده‌ها به حمایت‌های مستمر دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «رضا طوسی» در نشست کارکنان کمیته امداد استان با سالار مرادی، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با تشریح بخشی از اقدامات و برنامه‌های این نهاد اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴۶ هزار نفر، معادل ۱۵ درصد جمعیت استان کردستان، تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

وی با اشاره به حجم بالای مطالبات و درخواست‌های حمایتی در استان افزود: کمیته امداد کردستان طی هفت ماه گذشته به ۴۶۸ هزار درخواست ثبت‌شده از سوی نیازمندان پاسخ داده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان، اشتغال‌زایی را یکی از مهم‌ترین مسیرهای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دانست و گفت: در این راستا ۸۰ هزار نفر از مددجویان مستعد اشتغال شناسایی شده‌اند که برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و ایجاد زمینه اشتغال آنان به‌صورت هدفمند در حال انجام است.

طوسی با اشاره به عملکرد پنج‌ساله این نهاد در حوزه اشتغال بیان کرد: طی این مدت ۲۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده و در سال جاری نیز ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی جدید هدف‌گذاری شده است.

وی در پایان بر اهمیت حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس در تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌های حمایتی تأکید کرد و از پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات و کمک به محرومان قدردانی کرد.