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تابناک گزارش میدهد؛

هشدار به نانوایی‌های متخلف در سقز/ تخلف تکراری به پلمب می‌رسد

گروه استان‌ها - در پی افزایش نظارت‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی از وضعیت فعالیت نانوایی‌ها در شهرستان سقز، شورای آرد و نان این شهرستان نسبت به برخورد جدی با واحدهای متخلف هشدار داد و اعلام کرد نانوایی‌هایی که به‌صورت مکرر تخلف کنند، با حکم قانونی پلمب خواهند شد.

کد خبر: 4201139تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در تازه‌ترین نشست شورای آرد و نان سقز، موضوعاتی همچون کیفیت نان، رعایت نرخ‌های مصوب، ساعات فعالیت نانوایی‌ها، وضعیت بهداشتی و نحوه توزیع آرد مورد بررسی قرار گرفت.

صالح امین‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز، در این نشست بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌های دوگانه‌سوز، برخورد با واحدهای متخلف از طریق کسر سهمیه پخت بعدازظهر و انتقال آن به نانوایی‌های فعال و همچنین جلوگیری از توزیع خارج از شبکه آرد تأکید کرد.

تأمین مستمر نان مورد نیاز روستاییان، رعایت اصول بهداشتی، عرضه نان با نرخ مصوب، پایبندی به ساعات پخت و تکریم شهروندان از دیگر محورهای مورد تأکید این نشست بود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، شهرستان سقز دارای ۳۰ نانوایی آزادپز، تعدادی واحد آزادپز فاقد پروانه و ۳۴۰ نانوایی یارانه‌ای در شهر و روستاهاست؛ ظرفیتی گسترده که ضرورت نظارت مستمر و پاسخگویی متولیان حوزه آرد و نان را دوچندان می‌کند.

مطالبه تابناک کردستان؛

نان، قوت غالب مردم و از اساسی‌ترین نیازهای روزمره خانوارهاست. برخورد با تخلفات تکراری زمانی اثربخش خواهد بود که نظارت‌ها از مرحله هشدار فراتر رفته و به اقدام عملی منجر شود.

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه ضمن تشدید بازرسی‌های میدانی، با نانوایی‌های کم‌کار، تعطیل‌کننده خودسرانه، کم‌فروش و متخلف در نرخ و کیفیت نان برخورد کنند و در مقابل، از نانوایی‌های قانون‌مدار و فعال حمایت شود.

مردم سقز حق دارند نان باکیفیت، سالم و با نرخ مصوب دریافت کنند؛ حقی که تحقق آن نیازمند نظارت مستمر و پاسخگویی جدی مسئولان است.

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ناننانواییآرد

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