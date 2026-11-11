ساماندهی ۵ هزار واحد صنفی مزاحم در سقز

گروه استان‌ها - وجود حدود ۵ هزار واحد صنفی مزاحم در شهر سقز، به یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت ایجاد شهرک‌های صنفی و انتقال واحدهای آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده شهری را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «ضیاءالدین نعمانی»، فرماندار ویژه سقز، در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان با محوریت نیازسنجی احداث شهرک‌های صنفی، با اشاره به مشکلات پیش‌روی ایجاد این شهرک‌ها اظهار کرد: قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در فرآیند استعلام‌ها، برخورد نامناسب با سرمایه‌گذاران، بروکراسی پیچیده در شرکت شهرک‌های صنعتی و همچنین نبود توافق و هماهنگی میان سرمایه‌گذاران و اتحادیه‌های صنفی، از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن شهرک‌های صنفی در سقز بوده است.

وی با اشاره به تفویض اختیار حوزه صنعت، معدن و تجارت استان به شهرستان، از دستگاه‌های اجرایی خواست با بررسی کارشناسی، موافقت اولیه خود را با هشت درخواست سرمایه‌گذاران برای احداث شهرک‌های صنوف آلاینده اعلام کنند تا روند پیگیری و اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار ویژه سقز همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی مزاحم افزود: فعالیت برخی واحدهای صنفی در محدوده شهری به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی، تولید ضایعات، اشغال معابر عمومی و ایجاد مشکلات ترافیکی، موجب نارضایتی شهروندان شده است.

نعمانی تصریح کرد: ایجاد شهرک‌های صنفی می‌تواند علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی، زمینه ساماندهی فعالیت‌های صنفی، بهبود سیمای شهری، حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کند.

ساماندهی حدود ۵ هزار واحد صنفی مزاحم، اکنون یکی از مطالبات مهم شهروندان سقزی است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن نیازمند تسهیل فرآیندهای اداری، همکاری دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای احداث شهرک‌های صنفی است.