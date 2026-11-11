تابناک گزارش میدهد؛
ساماندهی ۵ هزار واحد صنفی مزاحم در سقز
گروه استانها - وجود حدود ۵ هزار واحد صنفی مزاحم در شهر سقز، به یکی از چالشهای مهم مدیریت شهری تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت ایجاد شهرکهای صنفی و انتقال واحدهای آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده شهری را بیش از گذشته نمایان میکند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ضیاءالدین نعمانی»، فرماندار ویژه سقز، در جلسه شورای برنامهریزی شهرستان با محوریت نیازسنجی احداث شهرکهای صنفی، با اشاره به مشکلات پیشروی ایجاد این شهرکها اظهار کرد: قوانین و مقررات دستوپاگیر در فرآیند استعلامها، برخورد نامناسب با سرمایهگذاران، بروکراسی پیچیده در شرکت شهرکهای صنعتی و همچنین نبود توافق و هماهنگی میان سرمایهگذاران و اتحادیههای صنفی، از مهمترین عوامل اجرایی نشدن شهرکهای صنفی در سقز بوده است.
وی با اشاره به تفویض اختیار حوزه صنعت، معدن و تجارت استان به شهرستان، از دستگاههای اجرایی خواست با بررسی کارشناسی، موافقت اولیه خود را با هشت درخواست سرمایهگذاران برای احداث شهرکهای صنوف آلاینده اعلام کنند تا روند پیگیری و اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرماندار ویژه سقز همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی مزاحم افزود: فعالیت برخی واحدهای صنفی در محدوده شهری به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، انتشار آلایندههای زیستمحیطی، تولید ضایعات، اشغال معابر عمومی و ایجاد مشکلات ترافیکی، موجب نارضایتی شهروندان شده است.
نعمانی تصریح کرد: ایجاد شهرکهای صنفی میتواند علاوه بر کاهش مشکلات زیستمحیطی و ترافیکی، زمینه ساماندهی فعالیتهای صنفی، بهبود سیمای شهری، حمایت از سرمایهگذاری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کند.
ساماندهی حدود ۵ هزار واحد صنفی مزاحم، اکنون یکی از مطالبات مهم شهروندان سقزی است؛ مطالبهای که تحقق آن نیازمند تسهیل فرآیندهای اداری، همکاری دستگاههای اجرایی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای احداث شهرکهای صنفی است.
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