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رفع موانع تولید ۴ واحد اقتصادی در سقز بررسی شد
گروه استانها - مشکلات چهار واحد تولیدی در سقز با محوریت تأمین زیرساختها، توسعه فعالیت، موانع اداری و حفظ اشتغال در سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سقز با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایهگذاران، توسعه فعالیتهای اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود برگزار شد.
«ضیاالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه سقز، در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اظهار کرد: رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایهگذاری و حفظ اشتغال موجود از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری مجموعههای اجرایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی افزود: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با تسهیلگری در قوانین و مقررات، موضوعات مطرحشده را با جدیت پیگیری کرده و اقدامات لازم را برای رفع موانع تولید انجام دهند.
در این جلسه، مشکلات چهار واحد تولیدی در حوزههای لبنیات، پرورش قارچ، مرغداری و دامداری مورد بررسی قرار گرفت.
رعایت حریم جادهای، توسعه فعالیتها، تأمین زیرساختهای مورد نیاز، موانع اداری و فراهمکردن زمینه گسترش تولید از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
حمایت عملی از واحدهای تولیدی و تسریع در رفع موانع فعالیت آنها میتواند زمینهساز تقویت سرمایهگذاری، افزایش ظرفیت تولید و تثبیت فرصتهای شغلی در شهرستان سقز باشد.
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