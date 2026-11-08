رفع موانع تولید ۴ واحد اقتصادی در سقز بررسی شد

گروه استان‌ها - مشکلات چهار واحد تولیدی در سقز با محوریت تأمین زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت، موانع اداری و حفظ اشتغال در سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سقز با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود برگزار شد.

«ضیاالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه سقز، در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اظهار کرد: رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال موجود از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری مجموعه‌های اجرایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با تسهیلگری در قوانین و مقررات، موضوعات مطرح‌شده را با جدیت پیگیری کرده و اقدامات لازم را برای رفع موانع تولید انجام دهند.

در این جلسه، مشکلات چهار واحد تولیدی در حوزه‌های لبنیات، پرورش قارچ، مرغداری و دامداری مورد بررسی قرار گرفت.

رعایت حریم جاده‌ای، توسعه فعالیت‌ها، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، موانع اداری و فراهم‌کردن زمینه گسترش تولید از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

حمایت عملی از واحدهای تولیدی و تسریع در رفع موانع فعالیت آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و تثبیت فرصت‌های شغلی در شهرستان سقز باشد.