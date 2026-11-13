مسئولان به مطالبات عمومی پاسخ دهند

گروه استان‌ها - امام جمعه سنندج خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات عمومی شد و تصریح کرد: مدیریت صحیح ظرفیت‌های اقتصادی کشور و استان کردستان می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات و تسریع روند توسعه و پیشرفت باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «فایق رستمی» ، امام جمعه سنندج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد در قبال جنگ‌افروزی‌ها، کشتار زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌ها در ایران و غزه، سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر رنج غیرنظامیان را مورد پرسش قرار داد.

وی با اشاره به وظایف سازمان ملل در دفاع از صلح و حقوق ملت‌ها اظهار کرد: نهادی که با هدف حمایت از صلح و حقوق بشر تشکیل شده است، نمی‌تواند در برابر رنج انسان‌های بی‌گناه و جنایات جنگی سکوت کند.

امام جمعه سنندج همچنین با اشاره به وضعیت مردم غزه، مظلومیت آنان را مسئله‌ای دانست که وجدان عمومی جهان را به چالش کشیده و بر ضرورت توجه جامعه جهانی به وضعیت غیرنظامیان تأکید کرد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع شفافیت و پاسخگویی مجموعه‌های اقتصادی استان را مطرح کرد و خواستار روشن‌شدن ابعاد فعالیت‌ها، اقدامات و عملکرد شرکت لاستیک بارز و پتروشیمی شد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به مطالبات عمومی، شفاف‌سازی عملکرد این مجموعه‌ها را از موضوعات مهم و مورد انتظار جامعه دانست.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و استان کردستان تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های موجود به اندازه‌ای است که با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی اصولی و استفاده درست از منابع می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کرد و زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم ساخت.

سخنان ماموستا رستمی در این خطبه‌ها، علاوه بر مسائل بین‌المللی و وضعیت غزه، بر دو مطالبه مهم در سطح استان کردستان نیز متمرکز بود؛ شفافیت در عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات و توسعه استان.