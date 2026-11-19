گروه استان‌ها - اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وشصت‌وسومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری که همچنان جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و حمایت مردم از ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه چهارشنبه بیست‌وهفتم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.





حضور مستمر مردم در این اجتماعات شبانه، پس از گذشت ۲۶۳ شب، به نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است؛ حضوری که نشان می‌دهد مردم سنندج همچنان میدان را برای ابراز همبستگی و حمایت از میهن خود زنده نگه داشته‌اند.

میدان آزادی سنندج همچنان صحنه حضور مردمی است که با اتحاد و همدلی، بر سربلندی، امنیت و اقتدار ایران اسلامی تأکید می‌کنند.