تابناک گزارش میدهد؛
تداوم حضور مردم در دویستوشصتوسومین شب همدلی + فیلم
گروه استانها - اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویستوشصتوسومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری که همچنان جلوهای از وحدت، همبستگی و حمایت مردم از ایران اسلامی را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه چهارشنبه بیستوهفتم آبانماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
حضور مستمر مردم در این اجتماعات شبانه، پس از گذشت ۲۶۳ شب، به نمادی از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است؛ حضوری که نشان میدهد مردم سنندج همچنان میدان را برای ابراز همبستگی و حمایت از میهن خود زنده نگه داشتهاند.
میدان آزادی سنندج همچنان صحنه حضور مردمی است که با اتحاد و همدلی، بر سربلندی، امنیت و اقتدار ایران اسلامی تأکید میکنند.
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