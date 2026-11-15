گروه استان‌ها ـ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار گفت: دشمن با فشارهای اقتصادی، تهدیدهای نظامی و ترور فرماندهان و رهبران نتوانسته اراده ملت ایران را در هم بشکند و مردم همچنان پای آرمان‌های انقلاب و خون شهدا ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «میرمجید سیدقریشی»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با قدردانی از حضور مردم استان کردستان اظهار کرد: خداوند فرصت بزرگی برای ملت ایران فراهم کرده تا با حضور در میدان و دفاع از حق و حقیقت، در مسیر مجاهدت گام بردارند.

حضور در میدان، مجاهدت در راه خداست

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در گذشته رزمندگان برای حضور در جبهه‌های نبرد باید صدها کیلومتر مسیر را طی می‌کردند، اما امروز هر فردی که با حضور در میدان و مشت گره‌کرده در برابر استکبار فریاد می‌زند، در مسیر مجاهدت در راه خدا قرار گرفته است.

قریشی با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل در جهان گفت: امروز دو جریان در برابر یکدیگر قرار دارند؛ جریانی که بر پایه ایمان، حقیقت و تقوا حرکت می‌کند و جریانی که با دروغ، نیرنگ و فریب به دنبال سلطه بر ملت‌هاست.

ایران؛ محور تحولات بزرگ آینده

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به روایات اسلامی درباره جایگاه ایرانیان اظهار کرد: در روایات پیامبر اکرم(ص) از قومی سخن گفته شده که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند.

وی با اشاره به روایت پیامبر(ص) درباره قوم سلمان فارسی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس پای اعتقادات و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و امروز نیز در برابر جبهه استکبار مقاومت می‌کنند.

قریشی همچنین با اشاره به خاطره‌ای از آیت‌الله حائری شیرازی درباره سفر گروهی از نخبگان مسلمان ژاپنی به ایران و زیارت کوه دماوند، گفت: آنان معتقد بودند اصلاح عالم از کنار کوه دماوند آغاز خواهد شد؛ موضوعی که بیانگر جایگاه ویژه ایران در برخی باورها و متون دینی است.

دشمن در برابر اراده ملت ایران ناکام ماند

وی با اشاره به فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با ترور رهبران و فرماندهان، تهدیدهای نظامی و فشارهای گسترده می‌توانند ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کنند، اما مردم با استقامت بیشتر در میدان حضور پیدا کردند.

قریشی ادامه داد: دشمن وعده داده بود ایران را به عصر حجر بازگرداند و با فشارهای سنگین، اراده ملت را در هم بشکند، اما امروز ملت ایران همچنان ایستاده و اجازه تحقق اهداف دشمن را نداده است.

خون شهدا نباید پایمال شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به شهدای دانشگاهی جنگ رمضان گفت: بیش از ۲۴۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در این حوادث به شهادت رسیده‌اند و در کنار آنان، استادان، کارکنان و نیروهای حوزه درمان نیز قربانی جنایات دشمن شده‌اند.

وی با اشاره به فداکاری جوانان ایرانی افزود: جوانانی که در آستانه تشکیل زندگی مشترک بودند، برای دفاع از کشور در میدان حاضر شدند و به شهادت رسیدند؛ بنابراین مسئولیت امروز ما در قبال خون شهدا بسیار سنگین است.

قریشی تأکید کرد: مسئولان باید در کنار مردم و در مسیر آرمان‌های شهدا حرکت کنند و هیچ‌کس حق ندارد با عدول از اصول و ارزش‌ها، به خون شهدا خیانت کند.

مذاکره نباید به عقب‌نشینی از اصول منجر شود

وی با اشاره به تجربه مذاکرات هسته‌ای و برجام خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌ها با طرف‌های غربی مدارا کرد و مسیر مذاکره را آزمود، اما تجربه نشان داد که نمی‌توان به وعده‌های دشمن اعتماد کرد.

قریشی افزود: فشارهای اقتصادی نباید موجب شود از اصول و منافع ملی عقب‌نشینی کنیم و هرگونه مذاکره باید در چارچوب رهنمودها و خطوط تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.

آمریکا در سیاست‌های ضدایرانی تفاوتی ندارد

وی با اشاره به سیاست دولت‌های مختلف آمریکا گفت: نباید تصور کرد تغییر دولت در آمریکا به معنای تغییر رویکرد این کشور در برابر ملت ایران است؛ ممکن است دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در روش‌ها اختلاف داشته باشند، اما در اهداف سلطه‌طلبانه تفاوت اساسی ندارند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش دولت‌های پیشین آمریکا در شکل‌گیری و تقویت گروه‌های تروریستی منطقه، از جمله داعش، تأکید کرد: ملت ایران با شناخت تجربه‌های گذشته، فریب وعده‌های دشمنان را نخواهد خورد.

قریشی در پایان با دعا برای پیروزی ملت ایران، حفظ عزت و سلامتی رهبر معظم انقلاب و جبران خسارت‌های واردشده به کشور، بر ضرورت صبر، وحدت و ایستادگی تا پیروزی نهایی تأکید کرد.