سنندج؛ ۲۶۰ شب ایستادگی و همبستگی مردم در میدان آزادی + فیلم

گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در دویست‌وشصتمین شب متوالی، بار دیگر صحنه‌ای از حضور اقشار مختلف مردم و اعلام حمایت آنان از ایران اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، میدان آزادی سنندج شامگاه یکشنبه بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که در دویست‌وشصتمین شب این گردهمایی، با پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند و بر همراهی خود با کشور تأکید کردند.

این حضور مستمر که به یکی از جلوه‌های اجتماعی شبانه در مرکز استان کردستان تبدیل شده، با مشارکت گروه‌های مختلف سنی و خانواده‌ها همراه بود؛ حضوری که نشان می‌دهد گذر زمان نتوانسته از تداوم این گردهمایی مردمی بکاهد.





شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهایی، بر اهمیت حفظ وحدت، همبستگی ملی و پاسداری از امنیت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.

میدان آزادی سنندج در دویست‌وشصتمین شب نیز میزبان مردمی بود که با حضور خود، استمرار همراهی و احساس مسئولیت اجتماعی در قبال سرنوشت کشور را به نمایش گذاشتند.