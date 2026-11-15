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تابناک گزارش میدهد؛

سنندج؛ ۲۶۰ شب ایستادگی و همبستگی مردم در میدان آزادی + فیلم

گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در دویست‌وشصتمین شب متوالی، بار دیگر صحنه‌ای از حضور اقشار مختلف مردم و اعلام حمایت آنان از ایران اسلامی بود.

کد خبر: 4202142تاریخ انتشار: 33 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، میدان آزادی سنندج شامگاه یکشنبه بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که در دویست‌وشصتمین شب این گردهمایی، با پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند و بر همراهی خود با کشور تأکید کردند.

این حضور مستمر که به یکی از جلوه‌های اجتماعی شبانه در مرکز استان کردستان تبدیل شده، با مشارکت گروه‌های مختلف سنی و خانواده‌ها همراه بود؛ حضوری که نشان می‌دهد گذر زمان نتوانسته از تداوم این گردهمایی مردمی بکاهد.


شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهایی، بر اهمیت حفظ وحدت، همبستگی ملی و پاسداری از امنیت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.

میدان آزادی سنندج در دویست‌وشصتمین شب نیز میزبان مردمی بود که با حضور خود، استمرار همراهی و احساس مسئولیت اجتماعی در قبال سرنوشت کشور را به نمایش گذاشتند.

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برچسب ها

میدان آزادیایستادگی ایرانتجمع شبانه سنندج

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