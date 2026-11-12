میدان آزادی سنندج میزبان فرزند وطن شد/ روایت مردم از دلتنگی و وداع با شهید گمنام

گروه استان‌ها ـ امشب میدان آزادی سنندج حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ مردم آمده بودند تا به استقبال میهمانی بروند که نامش برای بسیاری ناشناخته است، اما راه و یادش تا همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند؛ شهیدی گمنام که با حضورش، عطر ایثار و شهادت را در فضای شهر پراکنده کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در این شب و در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، مردم سنندج با حضور در تجمعات شبانه میدان آزادی، میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند؛ فرزندی از همین آب‌وخاک که روزگاری برای امنیت، آرامش و سربلندی ایران جان خود را فدا کرد و امروز پس از سال‌ها، در آغوش مردم وطن آرام گرفت.





خبرنگار تابناک کردستان در گفت‌وگوهای اختصاصی با حاضران در این مراسم، پای صحبت‌های مردمی نشست که هرکدام با احساسی متفاوت از حضور در کنار این شهید، دلتنگی، افتخار و حسرت وداع با فرزند وطن گفتند.

از نگاه‌های اشک‌آلود مادران و پدران گرفته تا بغض جوانانی که شاید هم‌سن‌وسال این شهید باشند، همه یک پیام داشتند؛ شهید اگرچه گمنام است، اما در قلب مردم این سرزمین غریب نیست.

امشب مردم سنندج تنها به استقبال یک پیکر مطهر نیامده بودند؛ آنان آمده بودند تا به فرزندی که برای ایران از جان گذشت، بگویند: نامت را نمی‌دانیم، اما راهت را فراموش نمی‌کنیم.

این روایت، روایت مردمی است که در سکوت و اشک، با شهید گمنام وداع کردند؛ وداعی که شاید پایان یک دیدار باشد، اما آغاز ماندگاری یک خاطره در دل‌های مردم کردستان است.