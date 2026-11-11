گروه استان‌ها - در روزهایی که بیماران و خانواده‌های آنان بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و پیگیری نیاز دارند، رفتار مسئولانه و برخورد انسانی کادر درمان می‌تواند بخشی از رنج و نگرانی آنان را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، خانم ناهید احمدی، سوپروایزر بیمارستان کوثر سنندج، از جمله افرادی است که با خوش‌رفتاری با مراجعان، تعهد اخلاقی در قبال بیماران و پیگیری مستمر امور درمانی و مراقبتی، توانسته است نگاه مثبت مراجعان را به خود جلب کند.

آنچه در عملکرد ایشان بیش از همه جلب توجه می‌کند، تنها انجام وظایف اداری و سازمانی نیست؛ بلکه توجه به شرایط بیماران، درک نگرانی خانواده‌ها و تلاش برای تسریع در روند اقدامات مراقبتی و بهداشتی است؛ موضوعی که در فضای درمان، اهمیتی فراتر از یک وظیفه معمول دارد.

ارتباط مؤثر با پزشکان و پیگیری هماهنگی‌های لازم برای رسیدگی بهتر و به‌موقع به بیماران نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که در توصیف عملکرد این سوپروایزر مطرح می‌شود.

بی‌تردید، بیمارستان تنها محل ارائه خدمات پزشکی نیست؛ بلکه جایی است که بیماران در حساس‌ترین لحظات زندگی خود به امید، آرامش و رفتار انسانی نیاز دارند. گاهی یک برخورد محترمانه، یک پیگیری به‌موقع و حتی چند جمله دلگرم‌کننده می‌تواند از سنگینی نگرانی یک خانواده بکاهد.

تابناک کردستان در راستای انعکاس مطالبات و همچنین بازتاب جلوه‌های مثبت خدمت‌رسانی در جامعه، قدردان تلاش کارکنانی است که در کنار وظایف حرفه‌ای، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و احترام به مردم را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

شاید نام بسیاری از این خدمتگزاران کمتر در خبرها دیده شود، اما اثر رفتار و تلاش آنان در خاطر بیمارانی باقی می‌ماند که روزی در سخت‌ترین شرایط، طعم احترام و پیگیری دلسوزانه را چشیده‌اند.

گاهی قهرمانان واقعی خدمت، همان‌هایی هستند که در سکوت، مرهم نگرانی بیماران می‌شوند.