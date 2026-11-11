گروه استان‌ها - با اقدام سریع و تخصصی مأموران پلیس آگاهی کردستان، فردی که اقدام به سرقت گوشواره‌های دو دانش‌آموز در یکی از مدارس ابتدایی سنندج کرده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان ، سرهنگ «شهرام عبدی»، رئیس پلیس آگاهی استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارش سرقت دو مورد زیورآلات از دانش‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.





وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب دو فقره سرقت گوشواره از دانش‌آموزان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدی همچنین از کشف زیورآلات مسروقه و بازگرداندن آن‌ها به صاحبانشان خبر داد و از خانواده‌ها خواست با آموزش نکات ایمنی و مراقبت از وسایل شخصی به فرزندان خود، از همراه داشتن زیورآلات غیرضروری در محیط مدرسه خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.