گروه استان‌ها ـ آیین پاسداشت هنر و گرامیداشت یاد و نام جافر ذلکه‌ای با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر برگزار شد؛ مراسمی که با اجرای برنامه‌های هنری و آیین‌های سنتی، جلوه‌ای از اصالت و هویت فرهنگی کردستان را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، آیین پاسداشت هنر و گرامیداشت یاد و نام جافر ذلکه‌ای با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر برگزار شد؛ مراسمی که فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه این هنرمند و یادآوری نقش هنرمندان در حفظ و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده بود.

در این مراسم، گروه هلپرکه با اجرای برنامه‌های هنری و آیین سنتی دوازده‌سوار، جلوه‌هایی از فرهنگ غنی، سنت‌های دیرینه و هویت اصیل منطقه را به تصویر کشیدند.

اجرای این برنامه‌های فرهنگی و هنری، ضمن ایجاد فضایی سرشار از شور و نشاط، بر اهمیت پاسداشت آیین‌های بومی و حفظ ارزش‌های فرهنگی و هنری کردستان تأکید داشت.

برگزاری چنین آیین‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرمندان پیشکسوت، زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان و انتقال گنجینه‌های فرهنگی به نسل جوان است؛ چراکه هنر و سنت‌های بومی، بخش جدایی‌ناپذیر هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه به شمار می‌روند.

جافر ذلکه‌ای از جمله هنرمندانی است که نام و یادش در حافظه فرهنگی منطقه ماندگار خواهد ماند و پاسداشت مقام او، ادای احترام به سال‌ها تلاش در مسیر حفظ و اعتلای فرهنگ و هنر کردستان است.