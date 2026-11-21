گروه استان‌ها - داور بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان با قدردانی از میزبانی شهرستان قروه و استقبال مردم از اجراها گفت: مسئولان باید به ظرفیت هنرمندان جوان اعتماد کنند و از این سرمایه‌های ارزشمند برای بیان دغدغه‌های جامعه در قالب هنر بهره بگیرند.

«علیرضا استادی»، داور بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: بسیار خوشحالم که شهرستان قروه در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه میزبان هنرمندان استان کردستان بود و گروه‌های نمایشی با آثار متنوع خود در این رویداد حضور پیدا کردند.





وی با اشاره به استقبال مردم و هنرمندان از این جشنواره افزود: امیدوارم این حرکت فرهنگی ادامه‌دار باشد و شرایطی فراهم شود تا در طول سال و در ماه‌های مختلف شاهد برگزاری چنین رویدادهایی باشیم.

استادی ضمن قدردانی از مسئولان برگزارکننده جشنواره، فرماندار، استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های همراه گفت: همچنین باید از هنرمندانی قدردانی کرد که با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تورم، با تلاش، تجربه و دانش خود آثارشان را آماده کردند و برای اجرا به میدان آمدند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان جوان تصریح کرد: مدیران و مسئولان استان باید قدر این سرمایه‌های ارزشمند را که همان جوانان و هنرمندان هستند، بدانند و به آن‌ها اعتماد کنند تا بتوانند دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در قالب هنرهای نمایشی بیان کنند.

وی در پایان با بیان اینکه هنر نمایش همواره در کنار بیان دردها و مشکلات جامعه، راهکارهایی نیز برای آن‌ها ارائه کرده است، خاطرنشان کرد: نبض یک جامعه در دست هنر و هنرمندان آن است و امیدوارم مسئولان با درایت بیشتر از این سرمایه ارزشمند استفاده کنند.