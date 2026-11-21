کپهکاری ۱۰ هکتار از مراتع دهگلان با مشارکت مردم
گروه استانها - در راستای احیای مراتع تخریبشده و تقویت پوشش گیاهی، ۱۰ هکتار از مراتع روستای هلیزآباد شهرستان دهگلان با مشارکت مردم و تشکلهای حافظ طبیعت، بذرکاری و کپهکاری شد.
به گزارش خبرنگار تابناک ذر استان کردستان، عملیات کپهکاری ۱۰ هکتار از مراتع روستای هلیزآباد شهرستان دهگلان، در منطقه معروف به «شان زیارتان» ، با مشارکت جوامع محلی و تشکل حافظان طبیعت اجرا شد.
«لیلا کریمی» ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهگلان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این عملیات از بذر گونههای مرتعی آگروپایرون، اسپرس و چاودار برای تقویت پوشش گیاهی و احیای عرصههای طبیعی استفاده شده است.
وی افزود: افزایش تراکم و غنای پوشش گیاهی، فراهمکردن زمینه استقرار و توسعه گونههای مرتعی، بهبود تولید علوفه و حفظ پایداری منابع طبیعی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: حضور فعال جوامع محلی در اجرای طرحهای احیای مراتع، علاوه بر تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، موجب افزایش مسئولیتپذیری بهرهبرداران و توسعه همکاریهای مردمی در صیانت از عرصههای طبیعی میشود.
تداوم طرح احیای مراتع در روستاهای دهگلان
پیش از این نیز در قالب طرح مشارکتی بذرکاری، مراتع تخریبشده و فقیرشده شش روستای آخی کمال، تازهآباد گاومیشان، قلعه فولاد، گردمیران سفلی، تیلکو و قشلاق جوب، در مجموع به وسعت ۴۳ هکتار، کپهکاری شده بود.
بر اساس آمار اعلامشده، در مهر و آبانماه سال ۱۴۰۵ و پیش از اجرای عملیات هلیزآباد، مجموعاً ۵۳۱ هکتار از مراتع ۱۵ روستا در شش شهرستان استان کردستان و همچنین ۴۰ هکتار از سایت حیاتوحش بیجار، با استفاده از بذر گونههای بومی و مشارکت مردم و تشکلهای حامی طبیعت کپهکاری شده است.
مجموع این اقدامات نشاندهنده تداوم برنامههای احیای پوشش گیاهی و بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی استان کردستان است.
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