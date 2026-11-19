گروه استان‌ها - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به ظرفیت ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از انتخاب کردستان به‌عنوان یکی از چهار استان پایلوت جنگلداری اجتماعی در زاگرس خبر داد و تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند مسیر حفاظت و احیای جنگل‌های زاگرس را متحول کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، رویداد استارت‌آپ ویکند «دارستان زاگرس» پس از سه روز آموزش، ایده‌پردازی، تیم‌سازی و رقابت با معرفی تیم‌های برتر در دانشگاه کردستان به کار خود پایان داد؛ رویدادی که با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه کسب‌وکارهای سبز و ارائه راهکارهای فناورانه برای حفاظت و احیای جنگل‌های زاگرس برگزار شد.

این رویداد با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران، فعالان فناوری و دوستداران طبیعت، بستری برای ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه مدیریت پایدار منابع طبیعی فراهم کرد.

حفاظت و پایش هوشمند جنگل‌ها، توسعه محصولات فرعی جنگل و زنجیره ارزش، گیاهان دارویی، اقتصاد چرخشی، مدیریت آب و خاک، گردشگری طبیعی و بوم‌گردی از مهم‌ترین محورهای این رویداد بود.

شرکت‌کنندگان در جریان این برنامه، با بهره‌گیری از کارگاه‌های آموزشی و مشاوره متخصصان، مراحل ایده‌پردازی، تشکیل تیم، طراحی مدل کسب‌وکار، ساخت نمونه اولیه و ارائه طرح‌های خود را پشت سر گذاشتند.

در پایان این رقابت، تیم «واران» با ارائه پلتفرم سفارش و کاشت درختان یادبود رتبه نخست را کسب کرد، تیم «سیدورا» با طرح بذر برقی برای احیای مراتع در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم «ژین‌تک» با ایده تولید کودهای نانوپلیمری رتبه سوم را به دست آورد.

ماده ۳۶ برنامه هفتم؛ فرصتی برای تحول در جنگلداری زاگرس

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در آیین اختتامیه این رویداد، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های حفاظت و مدیریت جنگل‌های زاگرس، مشارکت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین را از الزامات تحقق جنگلداری نوین دانست.

«بهزاد شریفی‌پور» با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: این ماده قانونی بر مسئولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حفظ و احیای جنگل‌ها با جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و در چارچوب طرح‌های مدیریت پایدار جنگل تأکید دارد.

وی افزود: از میان ۱۱ استان زاگرس‌نشین، چهار استان از جمله کردستان به‌عنوان استان‌های پایلوت جنگلداری اجتماعی انتخاب شده‌اند که این موضوع فرصت ارزشمندی برای تقویت مدیریت مشارکتی منابع طبیعی فراهم می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان با بیان اینکه جنگلداری نوین نیازمند تلفیق دانش بومی، تخصص علمی، فناوری و مشارکت اجتماعی است، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، دانشگاه‌ها و نخبگان می‌توانند در پایش هوشمند جنگل‌ها، شناسایی عوامل تخریب، پیشگیری از آتش‌سوزی، مقابله با آفات و بیماری‌ها و اجرای برنامه‌های احیایی نقش مؤثری ایفا کنند.

شریفی‌پور همچنین تبدیل ایده‌های ارائه‌شده در رویداد «دارستان زاگرس» به طرح‌های عملیاتی و پایلوت را ضروری دانست و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها، سامانه‌های هشدار سریع آتش‌سوزی و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک را از جمله ظرفیت‌های فناوری برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند حفاظت از منابع طبیعی با معیشت پایدار جوامع محلی، خواستار تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و مردم شد و بر حمایت از ایده‌هایی تأکید کرد که علاوه بر حفاظت از طبیعت، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی مناطق جنگلی را فراهم می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه کردستان، پارک علم و فناوری، استادان، دانشجویان و فعالان حوزه منابع طبیعی، زمینه برگزاری دوره دوم رویداد «دارستان زاگرس ۲» فراهم شود.