گروه استان‌ها - استاندار کردستان با اشاره به صدور مجوز بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج پس از دو سال پیگیری گفت: این طرح با ورود سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی رونق تجارت و تحول اقتصادی استان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان روز یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان با جمعی از مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنندج اظهار کرد: پیگیری صدور مجوز طرح بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج از نخستین روزهای آغاز مسئولیتم در استان در دستور کار قرار گرفت و سرانجام پس از دو سال پیگیری و با تلاش مسئولان استانی و ملی و دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفر به کردستان، مجوز آن صادر شد.

وی با قدردانی از همکاری وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر مسئولان و دست‌اندرکاران افزود: هدف این بود که کردستان نیز در کنار یکی دیگر از استان‌های غرب کشور، به‌صورت مستقل از ظرفیت بندر خشک و دهکده لجستیک برخوردار شود که خوشبختانه این مهم محقق شد.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به مرحله اجرایی این طرح گفت: اکنون زمان ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای عملیاتی کردن این پروژه است؛ چراکه بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد استان تبدیل شود و زمینه رونق تجارت و تحول اقتصادی را فراهم کند.

زره‌تن لهونی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: مدیریت استان با تمام توان در کنار بخش خصوصی خواهد بود و برای تسهیل امور و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران همکاری می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد راه‌اندازی این مجموعه باشیم.

وی با اشاره به مشخص شدن چارچوب‌ها و الزامات اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: این چارچوب‌ها با تلاش کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی و مشخص شده است و انتظار داریم فعالان اقتصادی با ورود به این مسیر و مشارکت در اجرای پروژه، زمینه پیشبرد سریع‌تر آن را فراهم کنند.

استاندار کردستان در ادامه، اتصال خط‌آهن سنندج به مرز باشماق را از دیگر برنامه‌های مهم استان در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برشمرد و گفت: پیگیری اجرای این پروژه ادامه دارد؛ چراکه اتصال شبکه ریلی به مرز باشماق می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت، رونق اقتصادی منطقه و بهره‌مندی بیشتر کردستان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ایفا کند.