گروه استان‌ها ـ کردستان: فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری دو متهم اقتصادی در جریان رسیدگی به دو پرونده جداگانه خبر داد؛ پرونده‌هایی که یکی مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال و دیگری مربوط به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی از فروشندگان دام در چند استان کشور است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار یحیی الهی با تشریح جزئیات این دو پرونده اظهار کرد: در نخستین پرونده، به دنبال وصول نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، رسیدگی به موضوع زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم با استفاده از شگردهای متقلبانه در یکی از استان‌های کشور اقدام به زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی کرده است که با توجه به متواری بودن وی، شناسایی و دستگیری او به‌صورت ویژه دنبال شد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، مخفیگاه متهم را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی و در عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کردند.

سردار الهی با اشاره به اینکه ارزش اراضی دولتی مورد تصرف در این پرونده بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم پس از دستگیری به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

پایان سه سال فرار کلاهبردار دام‌فروش‌ها

الهی در تشریح دومین پرونده نیز از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد فروشندگان دام، اقدام به خرید احشام و پرداخت چک‌های جعلی و بلاصاحب می‌کرد.

وی بیان کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت این فرد، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و در جریان بررسی‌ها مشخص شد دامنه اقدامات مجرمانه متهم به چندین استان کشور گسترش یافته است.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به شناسایی حدود ۱۰ تا ۱۵ شاکی خصوصی در این پرونده، میزان کلاهبرداری را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متهم که حدود سه سال به دلیل ارتکاب این جرائم متواری بود، سرانجام هنگام اقدام به کلاهبرداری مجدد با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به شکایت شاکیان در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

سردار الهی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان اقتصادی، از شهروندان خواست در معاملات، به‌ویژه خرید و فروش دام و احشام، از اصالت چک و اعتبار حساب صادرکننده اطمینان حاصل کنند و پیش از اطمینان از وصول وجه، از تحویل کالا خودداری کنند.