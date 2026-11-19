گروه استان‌ها - معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اجلاسیه شهدای بیجار پیام روشنی برای نسل جوان دارد و آن ایستادگی، ایمان، مقاومت و نترسیدن از دشمن تا رسیدن به پیروزی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «احمدعلی محسن‌زاده»، معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه اجلاسیه شهدای شهرستان بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: این اجلاسیه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار برگزار شده است؛ شهرستانی ولایتمدار و شهیدپرور که همواره در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده است.





وی با اشاره به شکوه مراسم و استقبال مردم افزود: حضور پرشور مردم در این اجلاسیه نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان در صحنه حضور دارند و با روحیه‌ای مقاوم، ایمانی راسخ و بدون هراس از دشمن، مسیر خود را ادامه می‌دهند.

معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر پیام این اجلاسیه برای نسل جوان تصریح کرد: پیام شهدا و این گردهمایی بزرگ، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است و مردم تا آخرین لحظه پای آرمان‌های خود خواهند ماند.

محسن‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با تداوم این مسیر و حفظ روحیه مقاومت، شاهد چشیدن شیرینی پیروزی باشند.