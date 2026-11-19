گروه استان‌ها - نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش دهیاران، شوراهای اسلامی و مدیران اجرایی گفت: شاخص‌های برخورداری سروآباد در برخی حوزه‌های عمرانی و خدماتی بالاتر از میانگین استانی و کشوری قرار دارد که این موفقیت حاصل کار جمعی و پیگیری‌های مستمر مسئولان و مردم است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «امید کریمیان» در جمع دهیاران شهرستان سروآباد که با حضور قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در روستای درکی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی اظهار کرد: یکی از مطالبات ما حضور مسئولان ملی در شهرستان و بررسی مستقیم مشکلات و نیازهای روستاها بود که خوشبختانه امروز این فرصت فراهم شد.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای سروآباد افزود: بررسی میانگین برخورداری شهرستان در حوزه‌هایی همچون اجرای طرح‌های هادی، فضای آموزشی، آنتن‌دهی تلفن همراه، اینترنت، راه‌های روستایی و آب شرب نشان می‌دهد که سروآباد در برخی شاخص‌ها وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین استانی و کشوری دارد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موفقیت حاصل توانمندی، زحمات و پیگیری‌های دلسوزانه دهیاران، شوراهای اسلامی، فرماندار، بخشداران و مدیران استانی است؛ چراکه هر جا مطالبه‌گری، مشارکت و همدلی میان مسئولان و نمایندگان مردم وجود داشته باشد، زمینه موفقیت و توسعه فراهم می‌شود.

کریمیان با تأکید بر اینکه پیشرفت‌های صورت‌گرفته به معنای پایان مشکلات نیست، ادامه داد: نیازهای روستاها همواره در حال تغییر است و با توسعه زیرساخت‌ها، مطالبات جدیدی نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید متناسب با نیازهای روز، برای ارتقای خدمات و امکانات روستایی برنامه‌ریزی کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش دهیاران و مجموعه مدیریت شهرستان، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همراهان وی از شهرستان مریوان نیز بازدید کنند تا مسائل و ظرفیت‌های روستاهای این شهرستان از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.