نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد تأکید کرد؛
توسعه سروآباد حاصل همدلی و تلاش دهیاران و مدیران است
گروه استانها - نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش دهیاران، شوراهای اسلامی و مدیران اجرایی گفت: شاخصهای برخورداری سروآباد در برخی حوزههای عمرانی و خدماتی بالاتر از میانگین استانی و کشوری قرار دارد که این موفقیت حاصل کار جمعی و پیگیریهای مستمر مسئولان و مردم است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امید کریمیان» در جمع دهیاران شهرستان سروآباد که با حضور قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در روستای درکی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی اظهار کرد: یکی از مطالبات ما حضور مسئولان ملی در شهرستان و بررسی مستقیم مشکلات و نیازهای روستاها بود که خوشبختانه امروز این فرصت فراهم شد.
وی با اشاره به وضعیت شاخصهای توسعهای سروآباد افزود: بررسی میانگین برخورداری شهرستان در حوزههایی همچون اجرای طرحهای هادی، فضای آموزشی، آنتندهی تلفن همراه، اینترنت، راههای روستایی و آب شرب نشان میدهد که سروآباد در برخی شاخصها وضعیت مطلوبتری نسبت به میانگین استانی و کشوری دارد.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موفقیت حاصل توانمندی، زحمات و پیگیریهای دلسوزانه دهیاران، شوراهای اسلامی، فرماندار، بخشداران و مدیران استانی است؛ چراکه هر جا مطالبهگری، مشارکت و همدلی میان مسئولان و نمایندگان مردم وجود داشته باشد، زمینه موفقیت و توسعه فراهم میشود.
کریمیان با تأکید بر اینکه پیشرفتهای صورتگرفته به معنای پایان مشکلات نیست، ادامه داد: نیازهای روستاها همواره در حال تغییر است و با توسعه زیرساختها، مطالبات جدیدی نیز شکل میگیرد؛ بنابراین باید متناسب با نیازهای روز، برای ارتقای خدمات و امکانات روستایی برنامهریزی کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش دهیاران و مجموعه مدیریت شهرستان، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همراهان وی از شهرستان مریوان نیز بازدید کنند تا مسائل و ظرفیتهای روستاهای این شهرستان از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.